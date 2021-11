El lado más difícil de Lady Di: su negativa a vestir Chanel y la verdad tras su foto dormida

La vida de Diana de Gales, más comúnmente conocida como Lady Di, fue sin lugar a dudas inusual. Su naturalidad y espontaneidad le hicieron ganarse el corazón de Inglaterra y de gran parte del mundo. Su personalidad siempre se alejó de la vida aristocrática: tuvo secretos y diversas aspiraciones que le alejaron del canon que marcaba la Familia Real.

Diana se enfrentó a decisiones difíciles y complicadas, demostró ser valiente, atrevida y escapó de lo políticamente correcto siempre que pudo. Sin conseguir el apego de la Reina Isabel ni tampoco ganarse un hueco en el corazón de su marido, el príncipe Carlos, Diana vivió en el seno de la Familia Real británica como una extraña y su vida, sin lugar a dudas, no fue fácil. Rompió con lo establecido y aún a día de hoy, Diana de Gales es un referente en todo el mundo. Su historia sigue viva y cada vez son más personas las que consideran que es una de las ‘royals’ más auténticas por su estilo, su naturalidad y su encanto.





‘La bella durmiente’ y el anuncio de su embarazo

En tan solo cuatro meses, Diana Spencer pasó de ser una desconocida niñera y maestra de preescolar a convertirse en princesa. En noviembre de 1981, la vida de Lady Di dio un cambio radical al contraer matrimonio con el príncipe Carlos y lo que ella no sabía es que, desde entonces, todas las miradas estarían puestas sobre ella: cada gesto, cada actitud, cualquier mínimo movimiento iba a ser analizado por todo el mundo.

Uno de los momentos más llamativos —y también polémico para su marido— fue unos meses después de que contrajera matrimonio con el príncipe Carlos. Diana de Gales tuvo que asistir a la inauguración de la exhibición ‘Splendours Of the Gonzaga’ en un museo londinense cuando los fotógrafos de los medios de comunicación inmortalizaron una fotografía de Diana completamente dormida. Un momento de debilidad que los medios no dudaron en retratar. La sociedad la rebautizó como ‘La Bella Durmiente’, aunque a su marido no le gustó en absoluto aquel episodio.

Lo que la gente no sabía, sin embargo, era el motivo real del porqué se había quedado dormida. A la mañana siguiente del incidente, un comunicado oficial del Buckingham Palace anunciaba que Diana estaba embarazada de su primer hijo, el príncipe Guillermo, lo cual podía explicar su cansancio y por qué se había quedado completamente dormida.





El motivo por el que dejó de vestir ropa de Chanel

Se trata de uno de los episodios de la vida de Lady Di que no muchos recuerdan. Enterrado en el baúl de los recuerdos, salió a relucir en febrero del año 2019 tras el fallecimiento del Karl Lagerfeld. Los vestidos de Chanel del diseñador desbordaron las redes sociales pero fueron unos pocos los que quisieron desenterrar la relación que había entre la firma de lujo y Diana de Gales, contando por qué motivo había dejado utilizar ropa de la marca durante los últimos años de su vida.

Lo cierto es que la respuesta, si bien dolorosa para Lady Di, es sin lugar a dudas bastante desconocida. Fue el estilista Jayson Brundson, quien acompañó y vistió a Diana de Gales en su último viaje a Australia tras divorciarse del Príncipe Carlos. La respuesta a esto la publicó ‘Harper’s Bazaar Australia’ y la decisión estaba relacionada con su exmarido y su nueva mujer, Camila Parker-Bowles.





“Estaba revisando el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace”, aseguró estilista. En este punto, Lady Di se negó a utilizar unos zapatos de Chanel que él mismo había elegido. Su negativa, como no podía ser de otra forma, despertó la curiosidad de Brundson: “No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos”, fue la respuesta que ella misma le dio.

La estatua conmemorativa de Diana con tres niños alrededor

El pasado 2 de julio de 2021, los príncipes Guillermo y Enrique decidieron darse una tregua en medio de su escabrosa relación para desvelar en los jardines de Kesington, en Londres, una estatua en honor a su madre, que hubiera cumplido 60 años. La estatua de bronce sorprendió a todo el mundo, no solo por su tamaño sino porque muestra a Diana de Gales rodeada de tres niños, cuando en realidad ella solo tenía dos.

El motivo de esta decisión no es otro más que no se trata de sus propios hijos, sino que Diana está rodeada de tres niños para simbolizar “la calidez, la elegancia y la energía de Diana, princesa de Gales, además de su trabajo y el impacto que ha tenido en tanta gente”, quiso explicar el palacio de Kesington en un comunicado.





La polémica de ‘Spencer’ y la realidad de Lady Di con la comida

El pasado 19 de noviembre se estrenó ‘Spencer’, una cinta cinematográfica de Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, que cuenta algunos de los episodios más duros de la vida de Diana de Gales, entre los que destaca, fundamentalmente, su relación con la comida. La película, de hecho, transcurre en los últimos días de Navidad que pasó Diana junto a la Familia Real en la casa de campo de Sandringham.

A lo largo de la producción, se muestra de forma explícita la bulimia que sufría Lady Di, mostrando así cómo se preparaban los menús de las comidas y las cenas de Palacio durante aquellos días. De hecho, el propio chef Darren McGrady, ha jugado un papel fundamental durante toda la producción. Si los episodios de bulimia ya se mostraron en la serie ‘The Crown’, y que levantaron muchas ampollas en el seno de la Familia Real, se muestra de forma aún más cruda en esta producción.