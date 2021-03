Juegos en familia, sin fútbol ni cumples: así vivieron padres y niños el confinamiento

El confinamiento de marzo a mayo de 2020, del que ya se cumple un año, modificó el día a día de las familias y provocó la ruptura con sus rutinas dejando a los más pequeños sin clases presenciales, sin acceso a espacios abiertos o sin el necesario contacto con sus amigos, mientras buena parte de los padres tuvieron que hacer malabares para teletrabajar mientras cuidaban de ellos.

Pese a todo, según advierte un estudio, los niños experimentaron más emociones positivas que negativas durante ese tiempo, pero no de igual manera, conforme aumentaba la edad, el impacto emocional se iba intensificado.Los alumnos de Primaria, por ejemplo, se mostraron con más miedo y tristeza que los de Infantil, que tuvieron un comportamiento más nervioso.

MÁS TIEMPO EN FAMILIA

Si algo echó de menos la infancia confinada fue a sus amigos. El estudio, que analizaba el impacto socioemocional y educativo del confinamiento en los más pequeños de la casa, concluia que los juegos en familia y el apoyo en los deberes rebajaron en buena medida su tristeza.

A pesar del "aburrimiento" que pudieron acusar, como recuerda Raúl de 7 años, por lo general los niños no parecen haber sentido soledad ya que han compartido más tiempo con sus familias. Es el caso de Isabel y Nora que con tan solo 5 años aún recuerdan los juegos con sus padres, a los que habitualmente por el trabajo no ven todo lo que desearían. “Me ha gustado estar mas tiempo con ellos y hacer manualidades”, recuerdan con alegría también Maeva y su hermana Chiara, de 6 y 4 años .

El caso de María es en cierta forma distinto. Ella tiene 20 años y cursa Medicina fuera de su ciudad. Aprovechó el confinamiento para estudiar, pero también para disfrutar de una familia de la que está mucho tiempo alejada. “Fue muy bueno pasar la época de exámenes con el apoyo de mis padres y de mi hermana, todo tiene su lado positivo”, señala:

CLASES ON LINE

La premura del confinamiento hizo que profesores, padres y niños tuvieran que dar solución exprés a una situación desconocida. Las clases on-line, que aún hoy en día no hemos perdido de vista, se presentaron entonces como la única alternativa para dar continuidad a la enseñanza.

Los colegios, -con el impagable tesón de los profesores-, se esforzaron por elaborar unos primeros programas educativos a distancia que con el tiempo tuvieron que ir limando. Un titánico esfuerzo del que los pequeños no se quedaron al margen. “No me enteraba mucho de las clases”, reconoce Carlota de 10 años a COPE. Perono quedabaotra y algunos como Héctor (9 años) tuvieron que acostumbrarse -y rápido- aunque no les "gustaran ni las videoconferencias ni los exámenes on line". Al final se pusieron las pilas y “se adaptaron” a la atípica situación, reconoce Natalia (16 años):

DEBERES

Las precipitadas clases on-line se juntaron durante el confinamiento con los deberes habituales en casa, sin un tiempo en la calle que permitiera la desconexión, lo que llevó a muchos niños a acusar un exceso de tareas. “Nos mandaban muchos deberes y casi no podíamos ni jugar, solo los fines de semana”, recuerda todavía Paula de 11 años que reconoce que pese a todo no vivió la situación como “algo dramático”. Con el paso del tiempo, añade Ismael a sus 15 años "nos fuimos adaptando" y al final "no fue tan malo":

CUMPLEAÑOS Y FUTBOL

Son muchas las cosas que tuvieron que aparcar los niños por aquel entonces, pero de entre todas, quizás dos las acusaron de forma especial; el fútbol y la celebración de los cumpleaños. Martín tiene 9 años, el confinamiento no lo llevó mal, como a la gran mayoría la tecnología le ayudó a seguir en contacto con sus amigos, con los que jugaba "entre clase y clase”. Sin embargo lamenta no haber podido celebrar su cumpleaños “como él hubiera querido”, seguramente en un parque de bolas, con tarta, chuches y muchos abrazos de sus amigos. Es el caso también de Pablo que pese a tener que celebrar sus 10 años en casa, al final no lo pasó tan mal.

Otra de las nostalgias de los pequeños en aquel momento fueron los entrenamientos y los partidos de fútbol que tuvieron que suspenderse prácticamente hasta el curso siguiente. “Lo pasé bastante mal, me encanta el fútbol y cuando volví me tocó empezar de nuevo, había perdido el tacto del balón”, lamenta Carlos de 11 años.

Algo parecido vivió Sergio que a sus 10 años tuvo que pasar una larga temporada lejos de su equipo al que “echó mucho de menos”, eso sí, sin perder de vista que su esfuerzo ayudó a que en su familia “nadie cayera enfermo”.

LA SALUD ANTE TODO

Si hay algo que ha llegado al alma a los niños, es la distancia con sus abuelos. Pero han estado bien aleccionados. Sabían que de esa distancia dependía en buena medida la salud de quienes también sufrían por no verles. “Fue muy rollo pero por suerte en mi familia nadie se puso malo”, sacan en positivo Nuño, de 10 años y Carlos que reconoce que "dentro de lo malo", ninguno de sus seres queridos "estuvo en riesgo de muerte".

UNA MIRADA AL FUTURO

Atrás queda el confinamiento, del que, según han dejado claro en COPE han sido muy conscientes. En general tienen claro que no les gustaría “repetir” una situación igual. Pero son niños y sus cabezas ya están en otra cosa, quieren perder de vista la covid, un virus que ha condicionado -y mucho- buena parte de sus vidas. Muchos como Adriana de tan solo 4 años, saben que el no volver atrás depende en buena medida del éxito de la vacuna:

PERO, ¿CÓMO LO HAN VIVIDO PADRES Y ABUELOS?

David, la ‘esperanza’ concebida en el confinamiento y nacido durante Filomena

Sofía es madre de tres hijos, el pequeño de dos meses, y es sin duda la gran alegría del confinamiento. Cuando se cumple un año desde que nos tuvimos que quedar encerrados en casa por un tiempo por el coronavirus, esta madre, recuerda el que fue “sin duda, el momento más importante del confinamiento”.

Recuerda Sofía cómo se enteraron de la noticia “en el mes de abril todavía encerrados en casa me enteré que estaba embarazada por tercera vez y que íbamos a ser padres de familia numerosa y aunque un poco en shock y con sorpresa, lo acogimos contentos y felices y tirando para adelante”. Aunque es cierto que todos esos días no fueron fáciles “que hubo momentos en los que lo veíamos todo como más cuesta arriba porque decíamos madre mía si con esto –con los otros dos niños y lo que estábamos viviendo- no podemos, ¿cómo vamos a poder con otro hijo más?”.

Entre tanta incertidumbre, desconocimiento, estrés, juegos, alegría… de pronto esta madre encontró un rayo de luz entre tanta oscuridad “un día leí que a los nacidos en esta pandemia se les llamaba la ‘generación de la esperanza’, y en ello pensaba cuando tenía esos momentos, pensaba que viene alguien que va a traer algo diferente a nuestras vida y así ha sido. David llegó con Filomena, en pleno temporal, todo un superviviente”. Reconoce Sofía que su pequeño “transmite una paz y una tranquilidad en los momentos que más falta hace, que la verdad es que ha sido todo un descubrimiento”.

David transmite una paz y tranquilidad en los momentos que más falta hace

Por otro lado, nos habla Sofía de cómo vivieron esos meses encerrados en casa con dos niños pequeños, una situación en la que ella y su marido teletrabajaban aunque con ciertas dificultades “no es fácil teletrabajar cuando tienes a niños tan pequeños en casa, es verdad que las horas de las siestas eran una gozada, incluso las horas de la noche porque era el momento en el que tranquilamente podrías dedicarte a trabajar sabiendo que no ibas a tener interrupciones, porque el resto del día tanto mi marido como yo, era una cosa de que tan pronto comenzaba una reunión empezaba un grito, un lo que fuera… ¡Cuántas reuniones interrumpidas por los niños!”.

Días de caos, de desorden, “era como si hubiera pasado una bomba nuclear en casa porque estaba toda la ropa tirada por el suelo al igual que los juguetes, todos en pijama…” recuerda Sofía que admite “que intentaba mantener el orden y seguir una rutina con los niños, pero la realidad es que como no se cansaban porque no corrían, no se movían demasiado dentro de casa, pues tampoco se dormían pronto porque no tenían sueño. Entonces se levantaban más tarde y aquello era un poco de círculo vicioso, aunque intentabas mantener su rutina, lo cierto es que aquello no era rutina” y se pregunta esta madre “¿qué clase de rutina es estar encerrados en casa una familia de cuatro, trabajando desde casa, con los niños en casa y sin poder asomarte ni a la puerta de tu casa?”.

Sí que agradecí vivir esos momentos importantes junto a los niños

Al igual que la noticia de su embarazo durante el confinamiento, Sofría tampoco olvidará el tiempo que pudo disfrutar junto a sus otros dos hijos con los que “habitualmente no paso tanto tiempo con ellos, solo un par de horas al día desde que llego de trabajar hasta que los meto a la cama” nos cuenta. Por lo que agradece que “dentro de lo difícil que fue ese momento y de lo complicado familiarmente hablando en cuanto a infraestructura familiar, en cuanto a todo, a rabietas, etc… sí que agradecí que esos momentos importantes, especialmente con el pequeño que pasamos de los 9-10 meses hasta superar el año que lo cumplió confinado, el no perderte esos primeros meses de vida -que sí que me perdí con la mayor cuando tuve que incorporarme de la baja maternal y volver a trabajar-, hace que al menos, ese tiempo te deje ese recuerdo de que, al menos, no te has perdido ese tiempo y lo has vivido intensamente”. Un año más tarde, todavía en casa de Sofía hay un misterio sin resolver “porque nos desaparecieron muchas cosas”. Y es que después de tanto tiempo sin poder salir, con niños pequeños inventando todo tipo de juegos para entretenerlos, teletrabajando… “las escondería, y algunas las hemos podido recuperar, eso sí han aparecido en los lugares más sorprendentes… pero hay otras que ni rastro de ellas”. Confía esta madre en que algún día aparecerán porque “es todo un misterio”.

Julia, madre primeriza con un bebé de nueve meses, inventora de juguetes

Julia es madre de un niño de apenas dos años, cuando nos confinaron su pequeño tenía 9 meses y todavía no gateaba ni se ponía de pie. Aunque su marido teletrabajó en alguna ocasión, prácticamente ella pasó estos meses sola por las mañanas cuidando de un bebé y con la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir.

Un año después, nos cuenta esta madre que lo que vivió en aquellos meses podría resumirse en algunas palabras, empezando por “miedo”. Algo que la mayoría sentíamos por contagiarnos del covid y en el caso de esta madre porque su bebé “cogiera cualquier otra enfermedad, virus… por el que tendrías que ir al centro de salud cuando no te atendían, no había citas telefónicas, no había medidas ni para los sanitarios… ante todo lo que estábamos viviendo”.

Llegamos a tener como un síndrome de Diógenes, guardando cualquier cosa que nos sirviera para hacer juguetes

Ese miedo y preocupación que sentía Julia se une también a la intensidad con la que vivió esos días “en los que estuvimos encerrados en casa 24 horas al día con el bebé, que ya de por sí era intenso, por lo que esas 24 horas se hacían muy largas”. Y recuerda cómo pasaban esas largas horas en las que el pequeño “quería siempre estar en brazos, muchos llantos, mucho pecho… e intentabas calmarlo, entretenerlo y si lo conseguías, al día siguiente no te valía nada de lo que habías hecho el día anterior”. De esta manera, estos padres se convirtieron en fabricantes de juguetes, inventores de juegos y contadores de cuentos para conseguir entretener a un hijo que por su edad no podía entender nada de lo que ocurría a su alrededor.

Tal es así la cosa que como relata esta madre “llegamos a tener como un síndrome de Diógenes, de guardar todas las cosas que nos servían para inventarnos juguetes. Desde una garrafa de agua hasta cajas, cualquier cosa no servía porque claro de sus juguetes ya se cansaba el bebé y tampoco podía estar todo el día mirando una pantalla de televisión”.

Bebé jugando dentro de una caja de cartón

Al fin y al cabo se trató de un periodo de “adaptación” y “cambio de mentalidad” pensando “siempre que te estabas perdiendo muchas cosas y sobre todo que tu bebé se está perdiendo muchas más cosas todavía: el no poder ver a sus abuelos, disfrutar de su familia, de amigos, no poder salir a la calle…”, se lamenta Julia que no olvida “que a pesar de todo había que ser consciente de que lo primero y más importante es la salud y aunque él no lo entendiera tan chiquitín, era lo que lo que tocaba”.

Al bebé le daba pánico salir a a la calle

Mucho se ha hablado de las secuelas que ocasiona el coronavirus, de los trastornos que han sufrido algunas personas tras el confinamiento, y en este aspecto nos cuenta esta madre la experiencia una vez que ya nos dejaron salir a la calle “el bebé lo pasó mal, al niño le daba pánico salir a la calle” y nos describe cómo fue la primera vez que sacaron al bebé de casa “iba en el carrito y miraba con cara de miedo el ascensor, y luego cualquier persona o amigo que se acercaba –a los que saludábamos de lejos, manteniendo la distancia y demás - se ponía a llorar”. Y nos explica que esto ocurría porque para su hijo durante unos meses su mundo “solo era su papá y su mamá, no había nadie más, porque aunque hiciéramos videoconferencia con los familiares y demás pues él no entendía ese contacto tan directo con otra persona y eso le asustaba y le daba miedo”.

Alfonso y Cinta, matrimonio con dos niños casi adolescentes que supieron adaptarse al confinamiento

Alfonso y Cinta son un matrimonio padres de dos niños de 13 y 10 años, Alicia y Javier, alternaron el teletrabajo de él con el trabajo presencial de ella, y aseguran que “el confinamiento al principio fue algo frustrante por no poder salir de casa” y que “durante esos meses pasaron por todas las etapas, desde la alegría de los niños de no tener que ir al colegio –al principio-, miedo por no saber qué iba a pasar, aburrimiento y adaptación ante todo lo nuevo que teníamos por delante”.

Nos costó más adaptarnos a esta situación a los padres

Una adaptación “que para los niños fue rápida” nos dice el padre a lo que la madre añade que “a los que nos costó adaptarnos a estas nuevas situaciones fue a nosotros, rodeados también por esa incertidumbre de no saber lo que pasaría”.

Hermanos estudiando juntos

Al tratarse de niños algo ya mayores “lo llevaron con mucha resignación y mucha paciencia el hecho de no poder salir de casa” y “aprovechamos para pasar más rato juntos y demás, lo que pasa es que ya se hizo algo pesado conforme iban pasando los días y meses y ya necesitaban salir a la calle”.

Eso sí, al igual que el resto delas familias, ellos también disfrutaron de pasar más tiempo juntos y aprovechar todos esos ratos que años atrás se habían perdido.

Ana Belén y Marta, madres ‘profesoras’ que superaron el reto de las clases online

Ana Belén y Marta son otras dos madres que vivieron el confinamiento en situaciones muy distintas. Ana Belén, propietaria de un comercio, siguió yendo a trabajar porque era de los llamados empleos de “primera necesidad” que podía mantener sus puertas. Marta, sin embargo, teletrabajaba en casa.

Ana Belén, madre de tres niños, “dos de ellos mayores que lo llevaron bastante bien”, y “otro más pequeño de 9 años, “que al principio bien, porque creía que era como una fiesta o vacaciones”.Marta, madre de dos niñas de 13 y 10 años, Aitanay Alicia, a quien el recuerdo de aquellos meses “me remueve porque independientemente de que no fueron días fáciles, se juntan recuerdos que desde mi experiencia fueron bastante agitadores, porque yo teletrabajaba, también tele- estudiaba con mis hijas, telecocinaba, hacía compras…. todo era muy nuevo y me costó coger el ritmo porque vivo sola con mis hijas”.

Nunca antes se había trabajado con las clases online, no estábamos acostumbrados a afrontar eso

Coinciden estas madres en la dificultad de las clases online de sus hijos porque “no estábamos acostumbrados a afrontar eso sí y nunca antes se había trabajado con las plataformas online o digitales” cuenta Ana Belén a lo que Marta añade que “el periodo de adaptación al colegio –a las clases online- costó antes de Semana Santa” y recuerdan el “caos” a la hora de utilizar esas plataformas porque “a veces no funcionaban las aplicaciones de los móviles, había que hacer fotos y no sabías si llegaban o no, había que mandarlo todo vía mail, conectarse a las clases… y siempre con preguntas a otros padres, compañeros y profesores”. Una etapa que ambas recuerdan con algo de “agobio” pero de la que también dicen que “aprendimos mucho”.

Una madre estudiando con su hija durante el confinamiento

Aunque poco a poco madres e hijos se fueron adaptando a esta nueva forma de enseñanza, tanto Marta como Ana Belén aseguran “que se echaba mucho de menos el contacto físico, el contacto con los compañeros y profesores”. Es más, en el colegio de la hija mayor de Marta, Aitana, se celebró la primera graduación online de la historia de ese centro.

En casa de Ana Belén se vivieron estos días con cierta tranquilidad y asegura que cuando se podía salir “mi hijo tampoco tenía una obsesión de necesitar salir a la calle” y una vez que ya en el mes de septiembre pudieron volver a sus clases “lo afrontó con toda normalidad y sin presentar ningún cuadro raro de actitud o comportamiento”.

Todo ha sido un aprendizaje que nos ha servido para afrontar las cosas

Marta recuerda también los días en los que “también había cosas positivas como aprender a conectar con amigos y familiares a través de las pantallas” aunque reconoce haber vivido en “un tobogán de emociones e incertidumbre”.

A pesar de todo, de nuevo estas dos madres coinciden en que “todo ha sido un aprendizaje que nos ha servido para afrontar las cosas, verlas desde otro punto de vista desde el que nunca lo habíamos visto, y haber estado más tiempo en familia”.

ABUELOS EN EL CONFINAMIENTO: UNA SOLEDAD SUPERADA POR LAS VIDEOLLAMADAS

Si padres y niños pasaron días complicados durante el tiempo que tuvimos que estar encerrados en casa, debemos recordar cómo pasaron esos días los abuelos. Algunos en residencias, otros juntos en casa y otros en soledad sin poder tener contacto con sus nietos con el único consuelo de poder verlos a través de la pantalla del móvil.

Por eso, en este aniversario del confinamiento por la covid-19 no podíamos olvidarnos de quienes día a día superaron todos los obstáculos y fueron capaces de adaptarse, no solo a la nueva situación que teníamos que vivir, sino a los nuevos tiempos y convertirse en los abuelos 3.0, los abuelos digitales.

Los saludos de Pilar y su nieto Sergio por las terrazas

Pilar tiene un nieto, Sergio, de 8 años. Su primer y único nieto al que durante el confinamiento “echaba mucho en falta verlo”. La suerte de Pilar es que vive cerca de Sergio, “enfrente, así que salíamos a las terrazas y nos saludábamos”, recuerda emocionada esta abuela.

A pesar de echar de menos a su nieto, no fueron días fáciles para Pilar que con nostalgia nos cuenta que “hubo momentos en los que lo pasamos mejor y otros peor, y también eché de menos a mis amigas, salir a desayunar con ellas, a pasear…”. Y nos dice que la lectura “me ha salvado mucho de mi soledad”.

La yaya Asun: “Lo peor: no poder besar, abrazar ni achuchar a nuestros nietos”

Asun, “la yaya”, tiene tres nietos, dos niñas y un niño (el pequeño). Ahora que echa la vista atrás, cuando se cumplen 365 días del confinamiento comenta “ha pasado un larguísimo año desde que empezó este fatídica pandemia, nuestra vida ha cambiado mucho”. Son las primeras palabras de una abuela, como tantas otras, que ha vivido en una cierta soledad junto a su marido en la que les ha faltado lo más importante en sus vidas: sus nietos.

Para Asun, sin duda alguna, “lo peor ha sido no poder abrazar, besar o achuchar a nuestros nietos” y señala que muchos de nuestros mayores “han cogido depresiones por la situación que hemos vivido”.

Recalca esta yaya que “ha sido un año muy difícil para todos, no solo para los mayores” y desea “que pase pronto”.