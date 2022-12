Un joven se hace viral por mostrar cómo le llega un paquete que ha mandado su madre: "No lo abras"

Por comodidad, muchos tienden a pedir ropa u otros productos por internet. La web es el escaparate y el producto te llega a casa sin necesidad de que salgas a la tienda, lo que parece que todos son ventajas para las personas a las que no les gusta ir de compras. Es cierto que esto fue todavía más habitual durante la pandemia por coronavirus, ya que nadie podía salir de sus casas como prevención y los locales se mantenían cerrados, aunque los negocios seguían operativos.

Además, se ahorra mucho tiempo si necesitas comprar algo con urgencia, normalmente regalos, lo que se ve disparado durante las navidades por lo colapsados que se encuentran los centros comerciales. Respecto a esto, ya sea por trabajo o por ocio, muchas veces no estamos en casa para recibir los paquetes y, en ese caso, es llevado de vuelta a la empresa de mensajería. Esto es algo que todos queremos evitar, por lo que siempre procuramos estar en casa en la fecha y hora estimada que pone que va a llegar el paquete. De hecho, actualmente, muchos carteros se ponen en contacto con la persona para avisar de que se encuentran de camino y si hay alguien en casa para recibirlo. Sin embargo, no siempre es posible.

Esto ha aumentado todavía más en estas fechas, ya que en las navidades las compras por internet son constantes, al tener que hacer un mayor número de compras de cara a Nochebuena y el día de Reyes. Como consecuencia, los repartidores tienen más trabajo que nunca y esto ha llevado a que se viva alguna que otra anécdota curiosa. Esta vez, ha sido el usuario de Twitter @Relvram el que lo ha compartido.









"El paquete"



El tuitero no ha dudado en compartir con sus seguidores lo que le ha pasado cuando su madre le ha pedido que se quedase en casa para recoger un paquete que estaba programado para ese momento. Según cuenta, su madre le pidió que se quedase en casa para recibir un paquete que era su propio regalo de Navidad, por lo que le advirtió de que no lo abriese.

No obstante, no se esperaba que fuese la propia caja quien desvelase su contenido. "Mi madre: quédate en casa que tiene que llegar un paquete, pero no lo abras que es tu regalo de Navidad. El paquete”, escribía el hijo. Este hecho ha provocado la risa de muchos en la red social, hasta el punto de acumular más de 21.000 ‘me gusta’ y 1.400 Retuits.

Mi madre: quédate en casa que tiene que llegar un paquete, pero no lo abras que es tu regalo de Navidad.

El paquete: pic.twitter.com/I9ziZ5MeMD — Rubén Elvira Martinez (@Relvram) December 21, 2022