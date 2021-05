José Sacristán desvela lo que más le molesta de Iglesias y deja caer su voto para el 4M: “Igual les perjudico”

El actorJosé Sacristán ha dejado caer este viernes al partido político al que votará el próximo 4 de mayo en las elecciones a la Comunidad de Madrid, a la vez que se mostraba crítico con el candidato de Unidas Podemos y anterior vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Concretamente, el intérprete ha confesado cuál ha sido el detalle del secretario general de la formación morada que más le ha molestado en las últimas semanas.

Y es que al protagonista de 'Formentera Lady' se le ha asociado en los últimos años con Podemos desde que decidió respaldarle en las elecciones del 26 de junio de 2016 poniendo voz a uno de los spots electorales del partido de cara a las generales. No obstante, hace sólo dos años podíamos ver cómo la opinión del actor parecía haber cambiado drásticamente sobre la formación morada, y todo ello a consecuencia de su líder: Pablo Iglesias, sobre el que ya se mostraba muy crítico por no haber cedido en las negociaciones con el PSOE para formar el gobierno de coalición antes de la repetición electoral.









Sacristán y lo que más le molesta de Iglesias



Ahora, y en una entrevista para el diario La Razón, José Sacristán revela si, a las puertas de un nuevo proceso electoral, sigue disgustado con Podemos: “No exactamente, pero hay un comportamiento que no ha sido correcto por parte de este muchacho, Pablo Iglesias, y de la gente que le ha seguido”, subraya el intérprete al diario. En concreto, hay un detalle que no le gustó nada de Iglesias en los últimos meses.

“Hay cosas inexplicables, como lo de comparar el exilio republicano con el de Puigdemont por arañar un miserable voto de los catalanes”. Y es que, para Sacristán, lo del candidato de UP es “afán de protagonismo”. “Eso y otras actitudes informan de un afán de protagonismo que no me gusta”. Por último, el actor ve en estos comicios una despedida de Iglesias: “me da la impresión de que empieza una despedida de la vida pública”, comenta.









Sacristán y a quién votará el 4M



Uno de los comentarios que hizo a Iglesias en 2019 era precisamente que ahora respaldaba más a Íñigo Errejón, fundación del partido morado y que recientemente había formado Más País, antes que al candidato morado. Ahora, vuelve a incidir en su simpatía a la candidatura, en este caso, de Mónica García. “Ahora está la esperanza puesta, para mí, en Más Madrid, porque la debacle de Ciudadanos es estrepitosa y Podemos anda haciendo lo que puede... Y, por supuesto, los movimientos independentistas no me despiertan la menor simpatía ”.

Por ello, el periodista le cuestionaba si eso significaba que había decidido su voto para el martes. “No me atrevo a decir nada porque igual les perjudico...”, dejaba caer Sacristán sobre Más Madrid.









Sacristán, a Miguel Bosé: “No pierdo el tiempo con imbéciles”



Por último, ha querido dedicarle unas palabras también al cantante Miguel Bosé, en la piqueta mediática en las últimas semanas por sus argumentos anti vacunas en la entrevista con Jordi Évole en La Sexta.

“No pierdo el tiempo con imbéciles”, respondía contundente el actor. “Viendo las imágenes de Brasil o India, pensar que aquí la gente también ha muerto sola en los geriátricos... Y que todavía haya imbéciles como Victoria, la Abril... El mundo entero se ha quedado en pelotas”, sentencia Sacristán.

"Soy negacionista y es algo que llevo con la cabeza bien alta"



El resumen de la segunda entrega de la entrevista de @jordievole a #MiguelBosé, en #Antena3Int ?? https://t.co/ofx0armQUVpic.twitter.com/j2eeZhvmOo — Antena 3 Internac. (@antena3int) April 23, 2021