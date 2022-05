Jorge Javier Vázquez explica al detalle su dieta perfecta para llegar al verano en plena forma

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más reconocidos de nuestra televisión por su presencia en programas como 'Sálvame', 'Supervivientes' y también por su trayectoria en los teatros.

Además, el periodista también es conocido, sobre todo en los últimos años, por su sacrificada rutina lejos de las cámaras para mantener siempre un físico ideal. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha explicado en las últimas horas algunos de sus secretos para mantenerse en forma a través del ejercicio físico y de una dieta equilibrada.

En este sentido, el presentador de Telecinco ha reconocido que lleva muchos años dejándose guiar por la dieta Pronokal: "La llevo haciendo ya desde hace muchos años y para mí no es una dieta, es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir lo que dice. Dieta saludable, hábitos saludables, y me ayuda muchísimo sus productos".

También ha señalado que quiere mejorar sus resultados, para alcanzar un estado de forma perfecto de cara al verano: "Me sobraban un montón de kilos y empecé. Ahora quiero afinarme para estar este verano como nunca (...) El aburrimiento también tiene mucha culpa. El oto día dije 'voy a sacar abdominales, que me aburro'.

"Desde que empecé he podido perder como 20 kilos. No es moco de pavo", ha explicado el presentador.

En este sentido, Jorge Javier también ha destacado que junto ala dieta existen otra serie de sacrificios que son idóneos para entrenar, entre otras cosas, la fuerza de voluntad: "Yo nunca me había visto tan bien. Entonces cuando te ves piensas si puedes tirar un poco más. En ese punto te planteas que tienes que renunciar a cosas, pero es que a mí los retos me gustan y sobre todo entrenar la fuerza de voluntad".

Por último, el presentador ha dejado claro que intenta superarse día a día, marcándose nuevos retos que tienen que ver con su rutina física y también con su alimentación: "Hago deporte todos los días. Estoy reflexionando lo de dejar de comer carne, a modo de compromiso personal. Ya no como el cochinillo, que me encantaba, el cordero, el paté. Me parece que voy a ir por ese camino".

Las claves de la dieta 'Pronokal'

Jorge Javier ha realizado la dieta Pronokal, un plan de adelgazamiento que siguen otros famosos con la que consiguen perder kilos de forma rápida y con poco esfuerzo.

Una dieta que ha de ser supervisada por un especialista, ya que está basada en varias recomendaciones médicas. Es decir, se realiza bajo los consejos de las clínicas en las que se ofrece esta rutina de trabajo.

"Necesitaba encontrar una dieta que a mí me fuera bien ya y que me quitara los 5 kilos últimos que me sobraban. Al final lo conseguí y sobre todo me ayudó a cambiar mis estilos de vida y mis hábitos. También aprender por fin lo que significa comer bien y no comer bien. Y a no engañarme", explicaba el presentador cuando desgranó las partes de este estudio, ahora ha perdido más de 20 gracias a esta rutina.