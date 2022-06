Jessica Goicoechea se pronuncia sobre los rumores de affaire entre Arón Piper y Dúa Lipa

MADRID, 10 (CHANCE)

Formaban una de las parejas más guapas y populares de nuestro país pero el pasado enero, tras unas paradísiacas vacaciones en las Islas Maldivas, decidieron emprender caminos separados. Nos referimos a Jessica Goicoechea y Arón Piper, tan discretos con su historia de amor - que ha durado casi dos años - que su ruptura no ha trascendido públicamente hasta que el actor se dejó ver en actitud cómplice y cariñosa con Dua Lipa tras el concierto que la súper estrella británica ofreció en Madrid hace una semana.

Ahora la influencer ha reaparecido en la fiesta que Carolina Herrera y Harper's Bazaar han ofrecido en la capital para celebrar el inicio del verano y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre los rumores de affaire entre su exnovio y la famosísima cantante.

Espectacular con un ajustadísimo vestido palabra de honor negro con lazada blanca en la minifalda, Jessica asegura que está bien y centrada en sí misma y en su trabajo. "Antes estaba un poco más dispersa pero ahora estoy más centrada en mí físicamente, en mí mentalmente, trabajando y muy bien, la verdad" confiesa.

"Abierta al amor" tras su ruptura con Arón Piper, la influencer asegura que es "exigente" y "selectiva" y comenta con una sonrisa que "el mercado está muy malillo" en lo que a hombres se refiere. "Si me pongo a decir cosas no acabo, pero me gustan los chicos humildes, graciosos, que le gusten los planes tranquilos, no tantas fiestas, más como yo" revela cuando le preguntamos cómo tiene que ser el candidato a que abandone de nuevo la soltería.

Discreta sobre el presunto romance de Arón y Dua Lipa, Jessica deja claro que "ya no estábamos juntos y por lo tanto me alegro por él". "Yo no sé muy bien lo que hay ahora mismo" entre su ex y la cantante, pero en el caso de que su 'tonteo' se convirtiese en algo más, "me parecería maravilloso". "Yo a él le quiero mucho y le deseo lo mejor, siempre" afirma, asegurando que pese a su ruptura "nos llevamos muy bien".