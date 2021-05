Así vive hoy Jeanette: el compositor real de una de sus mejores canciones y su relación con Julio Iglesias

Jeanette deslumbró a España en la década de los 60 por su melodiosa voz y también traspasó fronteras. Impactó mucho su música. Esta londinense vivió su infancia en su país de origen y ya siendo adolescente se asentó en nuestro país. A mediados de los sesenta, conoció a un grupo de jóvenes con los que haría música: Pic-Nic. Bajo esa marca serían contratados por la discográfica Hispavox.

A pesar de esos primeros pasos en la música, hay una canción que la catapultaría al éxito poco tiempo después. "Soy rebelde", se convertiría en un himno en 1971 que la convertiría en una cantante muy reconocida dentro y fuera de nuestro país. Tres años después, llegaría "Porque te vas" que se colaría en las listas de toda Europa y mantendría su fama. Tema que fue escrito por José Luis Perales. Estas canciones le abrirían las puertas a una discográfica en Alemania y decantaría su carrera por la música disco.

En el año 1982, la revista Billboard le otorgó el premio Billboard en español y algunos intérpretes reconocidos en nuestro país han versionado sus temas. Enrique Bunbury, Chayanne o Rocío Jurado dieron voz a sus mensajes. Tras años apartada de la música y con mucha ilusión, Jeanette ha decidido volver a ponerse ante su público. Y lo hace por un motivo muy especial, aprovechando el 50 aniversario de 'Soy rebelde'. La artista realizará una gira de cinco conciertos cerrados en Madrid, Zaragoza, Logroño, Elche y Don Benito (Badajoz)

A sus 68 años, valora mucho que la gente todavía alabe su trabajo y el cariño que le tienen, según cuenta El Mundo. "Voy mucho a América. La gente me quiere muchísimo ahí. Voy a Estados Unidos, voy a muchísimos países de Sudamérica. Y el éxito está ahí, las canciones son un éxito y estoy muy contenta", decía en una de sus últimas entrevistas.

Tal es el éxito que tuvo en su época, que algunas de sus canciones son reconocidas en medio mundo por sus versiones en otros idiomas. "Qué es difícil eso. No te creas que es difícil mantenerse durante tanto tiempo. Porque no es solamente que aquí hayas tenido éxito, también es cuestión de cuidarse, de estar en forma, que la voz esté bien, que tú físicamente estés en forma", aseguraba Jeanette.

¿Mantuvo una relación con Julio Iglesias?

Jeanette compartió cartel con Iglesias en el Olympia de París durante 3 semanas consecutivas. Esto también despertaría los comentarios por parte de los medios de la época, que dejaban entrever que habrían mantenido una relación. Ella se ha aventurado a desmentirlo: "Solo hemos sido amigos. He actuado con él en el Olympio de París hace tiempo, cuando él empezó a ser famoso en este mundo. Pero de esto hace mucho tiempo, cuando todavía estaba casado con Isabel Preysler. Después se fue a Miami, ha vivido ahí y no lo he vuelto a ver", asegura la artista en su entrevista más reciente.

Ahora sus fans podrán disfrutarla en concierto y revivir aquellos momentos que les evoca su música tan característica.