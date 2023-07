Javier Ungría responde a la madre de Elena Tablada: "Yo soy la misma persona para la gente que me conoce"

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras su inesperada separación el pasado verano, la relación entre Javier Ungría y Elena Tablada comenzaba a deteriorarse hace solo unos meses. Mientras se encuentran a la espera de que se celebre el juicio por la custodia de su hija, la diseñadora compartió un mensaje en las redes sociales que ha generado mucho debate.

"Finalmente, tras tanta incertidumbre e innecesarios inconvenientes, las tengo juntitas... qué costoso es no seleccionar adecuadamente a una persona", expresó Tablada a través de sus redes sociales, sugiriendo que su última pareja no está tratándola de manera justa.

La madre de Elena Tablada aseguraba al equipo de Europa Press lo mucho que le estaba sorprendiendo la actitud del que fuera su yerno, confesando que las barreras que está poniendo era algo que no se esperaban: "Nos ha sorprendido porque él no era así, pero como todo cambia... pero bueno".

Por su parte, Javier Hungría no dudaba en contestar delante de las cámaras de Europa Press a su exsuegra, asegurando: "Yo soy la misma persona para la gente que me conoce". Así de contundente se mostraba el exmarido de la diseñadora ante las palabras de su ex suegra, quien comentaba que había demostrado no ser buena persona. A pesar de todo, Javier afirma que no guarda ningún rencor a la abuela de su hija: "Adoro a su madre. La adoro".

En cuanto a las palabras de su exmujer en las que confiesa estar pagándolo muy caro por haber elegido a la persona errónea, Javier se muestra irónico: "Es que eso es verdad, es un comentario en el que estoy de acuerdo con ella".

El empresario afirma estar con ganas de que se celebre el juicio y da un consejo a Elena Tablada: "Que disfrute de sus hijas, que está con ella, y que ya está. Que disfrute que es lo que hay que hacer, disfrutar de la vida".