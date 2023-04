Ivana Icardi cierra la puerta a una reconciliación con Hugo Sierra

MADRID, 20 (CHANCE)

Hace un año, Ivana Icardi desvelaba en su canal de Mtmad el motivo de su ruptura sentimental con Hugo Sierra: no recibió apoyo por parte de este cuando atravesaba una crisis personal: "Si hubiera recibido un poco más de apoyo, que le dije a Hugo que necesitaba en esos momentos, quizás hubiese sido de otra manera" confesaba. Desde entonces, sus caminos se separaron y ahora ambos continúan con sus vidas.

Europa Press ha podido hablar con Ivana y nos ha dejado claro que cierra la puerta a la reconciliación con Hugo: "con respecto a la reconciliación no la habrá, está claro que nuestro libro ya se cerró en cuento al amor porque como yo bien dije, fueron dos veces las que lo intentamos y creo que ya está".

A pesar de haberlo intentado varias ocasiones, Ivana cree que su relación con él es muy buena: "la relación nuestra va muy bien, siempre lo he dicho, tenemos nuestras discusiones porque cada uno tiene su carácter y hay cosas que obviamente cuando tienes una niña hay que ponerse de acuerdo y quizás en algún momento nos cuesta un poquito más, pero la verdad es que yo la defino como una buena relación, ni si quiera cordial, considero que tenemos buena relación".

Como padre, Ivana tiene buenas palabras para Hugo: "como padre, sí, la verdad es que él con sus niños se le cae la baba, obviamente, esto no es por nada, pero las madres somos más madres, los padres son otra cosa, hay que decirlo, pero bueno".

En cuanto a Adara, Ivana nos ha explicado que "lo que más me ha dolido ha sido que nunca hayamos podido tener una buena relación porque al final creo que a pesar de la televisión, que haya sido la ex del que era entonces mi pareja, no creo que fuera un motivo para estar siempre buscando una pelea. Eso nunca lo entendí de ella".

Para Ivana "el no tratar de entendernos" fue el error que cometió la concursante de 'Supervivientes' ya que "por mi parte siempre estuve dispuesta a estar bien que creo que es lo más importante" a pesar de esto la ve posible ganadora del concurso: "Yo la veo ganadora porque tiene muchos seguidores, mucha gente que la apoya, ella lleva mucho tiempo en televisión haciendo realities, cada año uno y creo que se ha ganado bastante apoyo de la gente. Sí, a menos que sea por alguna prueba perdida que sí o sí tenga que quedar eliminada, si es por los seguidores puede ser ganadora, aunque yo tengo otros ganadores".

Por último, Ivana nos ha asegurado que tiene el corazón libre y abierto al amor: "mi corazón está libre pero bueno, ya después de un año de separación creo que ya toca un poquito de cariño, de amor, de compartir mi príncipe azul, lo primero que sea buena persona, ya después vamos limando asperezas y vamos viendo. Eso sí, ya te digo, estoy abierta al amor, lo digo aquí".