Isabel Pantoja reaparece tras la confesión de Kiko al lado de Paqui, la supuesta 'traidora' de Cantora

MADRID, 19 (CHANCE)

Isabel Pantoja ha reaparecido públicamente tras la confesión de su hijo Kiko Rivera. El Dj decidió abrir su corazón en la casa de GH Dúo mientras se emitía el primer Límite 48 horas de esta edición. El "consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína" de Kiko ha causado un auténtico revuelo en todo su entorno.

Mientras Kiko Hernández aseguraba en Sálvame que Isabel Pantoja se sentía de lo más orgullosa tras la confesión de su hijo, esta misma mañana hemos podido ver a la tonadillera junto a su hermano Agustín.

Sin querer entrar en valoraciones acerca de lo dicho por su hijo, Isabel ha acercado posiciones con Paqui, la supuesta traidora de Cantora. Y es que fue hace unos meses cuando Pedro Torres, amigo de la cantante, aseguró públicamente que Mari, Emilia y Paqui habían utilizado el nombre de su amiga "para sacar dinero, sacar cosas de Cantora y para saber dónde va y darle la información a los periodistas".

Tan revelación, rompió en pedazos el corazón de Isabel Pantoja, algo que pudimos escuchar en los audios que mandó a Pedro: "Estoy hecha polvo, te agradezco que me mandes estos mensajes, me cuesta respirar porque yo he sido y sigo siendo una buenísima persona". Un amistad rota que parece haber solucionado sus diferencias.