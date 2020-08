Isabel Pantoja llevaba un tiempo sin estar en el candelero. Tras ser una de las protagonistas del verano de 2019 debido a su mediático paso por ‘Supervivientes’, la tonadillera no ha podido gozar de tanto protagonismo este año. La suerte no le ha sonreído debido al coronavirus, que le obligó a cancelar una gira que tenía prevista por Latinoamérica. Además, todavía no hemos podido verla como una de las integrantes del jurado del reality musical ‘Idol Kids’, que prepara Telecinco.

Parecía que todo iba bien para la cantante en el ámbito familiar, ya que la relación con sus hijos pasa por un momento muy dulce. Sin embargo, unas declaraciones que se han hecho públicas este fin de semana dejan muy ‘tocada’ a Pantoja a nivel personal. Y amenazan ese buen momento que parecía vivir, en general, con sus seres más queridos.

Isabel Pantoja se lleva este hiriente 'dardo' de quien menos se lo esperaba

Ha sido el programa ‘Socialité’, de Telecinco, el que ha desvelado que en la familia paterna de Isabel Pantoja no están nada contentos con ella. Un confidente de la misma ha hablado con el espacio presentado por María Patiño, desvelando que estos parientes de la tonadillera se sienten desplazados.

El motivo hay que buscarlo en el último videoclip de Pantoja, correspondiente al tema Esta es mi vida. Ha sido este contenido audiovisual para promocionar su último single el que ha supuesto la gota que ha colmado el vaso para la familia por parte de padre de la cantante. ¿Por qué? Entre las fotografías con las que Isabel Pantoja repasa toda su vida en el vídeo, no hay ni una que haga referencia a sus parientes paternos.

Cordon Press

Este ‘olvido’ habría sentado muy mal a esta parte de la familia de la artista, que no encuentra justificación para que alguien a quien siempre han apoyado se olvide de ellos ahora. Entre todo este sector del clan Pantoja, hay alguien que destaca sobremanera: Sylvia Pantoja.

La sobrina de Isabel, también cantante, lleva un tiempo sin mantener relación con su tía. El hombre cercano a la familia con el que ha hablado ‘Socialité’ se ha mostrado muy rotundo en sus declaraciones: “Ella tiene mucho ego y quien no le baila el agua… Usa a la gente y cuando no le vale… La vida ahora se lo está devolviendo”.