Isa Pantoja y Omar Montes, ¿se ha apagado la llama o queda una pequeña chispa a punto de prender?

MADRID, 19 (CHANCE)

La sexta gala de Gran Hermano Vip ha venido de lo más cargada y como no ha estado protagonizada por la turbia historia de amor o desamor de Isa Pantoja y Omar Montes. Y es que pese a que Chabeli fuera la vip expulsada de la casa -obviando que la primera en abandonar el reality a las 48 horas fuese Oriana Marzoli- sigue dando mucho juego en el plató de Telecinco.

Siguiendo con el tira y afloja que están manteniendo durante estos últimos días, Omar Montes comenzó la gala con una pregunta directa hacia la hija de la tonadillera: "Si tanto quieres hablar con Asraf... ¿Por qué has pasado la noche con su hermano pequeño?".

A lo que la hermana de Kiko Rivera le contestó de lo más tajante: "Uno porque perfectamente se puede quedar en casa de mi amiga, no le veo problema. Dos, que tiene que ver que él se haya quedado donde mi amiga y que yo quiera hablar con Asraf y tres, yo estoy soltera desde que tú me dejaste así que puedo hacer lo que me dé la gana".

Ante la posible expulsión de su compañera sentimental durante su corta estancia en la casa de Guadalix, el de Pan Bendito aseguraba que su corazón se encontraba dividido, pero reiterando lo dicho hace varios días: su corazón sigue latiendo por la joven aunque no volvería con ella por todo el daño que le hizo y por sus principios. A lo que Isa replicó: "Esto es repetitivo. Siempre das a entender a la gente que estoy esperando a que te decidas".

A pesar de esto, el cantante y Chabelita no dejaron de tontear durante toda la emisión, compartiendo muestras de cariño, risas e incluso alguna fotografía con el teléfono de la joven. Lejos de parecer haber puesto punto y final a su relación, los signos y señales que se dejan ver en la pantalla relevan que entre ellos sigue habiendo aún cosas que aclarar. ¿La chispa entre Omar e Isa está apagada o se conserva una pequeña pero apasionada llama que está a puntito de prender?