Irene Rosales, infiderente a la posible demanda de Isa Pantoja a Kiko Rivera

MADRID, 24 (CHANCE)

"Tengo que hablar con mi abogado, todavía no me he podido reunir con él"; con esta respuesta Isa Pantoja ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de iniciar acciones legales contra Kiko Rivera después de que el Dj filtrase presuntamente a 'Sálvame' unos audios del pasado mes de agosto en los que su hermana le pedía desesperada que por favor fuese a recogerla después de una discusión con Asraf.

Unos mensajes que han dado mucho que hablar y que han sembrado la duda sobre el tipo de relación que mantiene la hija de Isabel Pantoja con el modelo y que Isa - que defiende su amor por encima de todo y asegura que lo único que ha hecho Asraf es portarse bien con ella, equilibrarla y apoyarla - no está dispuesta a consentir. ¿Será capaz de demandar a su propio hermano? Quienes la conocen lo dudan, pero sí tienen claro que en esta ocasión la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está muy enfadada por esta traición de Kiko, que no le va a perdonar tan fácilmente.

Ajeno a este nuevo frente abierto y a la posibilidad de que Isa tome medidas legales contra él, el Dj continúa centrado en su carrera musical y, además de no responder a la polémica a través de sus redes sociales como acostumbraba a hacer, tampoco se ha dejado ver en los últimos días.

A quien sí hemos visto ha sido a Irene Rosales que, de lo más sonriente, ha asegurado que todo está "bien" y que no va a "entrar en ningún tema de esos" - así se ha referido a la posible demanda de Isa a Kiko - sin rastro de preocupación por la guerra abierta que mantienen su marido y su hermana.

Incondicional al lado del Dj pero al margen de sus conflictos familiares, la ex colaboradora de televisión tampoco se ha pronunciado sobre el complicado momento que vive Isabel Pantoja tras la muerte de su madre ni sobre su hipotética mudanza a Madrid. Una nueva etapa lejos de Sevilla que dificultaría un acercamiento con Kiko, con quien la tonadillera continúa, al parecer, muy dolida. Si quieres ver la reacción de Irene a los nuevos frentes abiertos de su marido, no te pierdas el siguiente vídeo.