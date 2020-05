La inmunidad frente al coronavirus: Así actúan los sanitarios que ya lo han vencido

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica estima que un 70% de los pacientes que han superado con éxito el COVID-19 generan anticuerpos positivos. A eso se le presupone una cierta inmunidad frente al virus, pero lo cierto es que todavía hay algunos interrogantes. ¿Cuánto tiempo puede durar esa protección? No hay una respuesta concreta, pero sí estimaciones como la que hace Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron: “Lo que sabemos es que la gente que tiene estos anticuerpos muy probablemente esté, entre comillas, protegida durante tres o cuatro meses”, explica.

En un escenario en el que la certeza no es total, cabe destacar varios factores que justifican las dudas o la falta de exactitud: “La inmunidad no dura lo mismo en todas las personas. No es un valor exacto. Una persona puede tener un nivel muy alto de anticuerpos y estar más protegido o tener un nivel bajo y estar menos protegido. La inmunidad no es un número matemático, no es un sí o un no”, sentencia el doctor Almirante.

El hecho de haber superado el coronavirus no debe provocar relajación. Un ejemplo de ello es Fernando Lapuente, cirujano de la Clínica Universidad de Navarra. Se infectó a finales de marzo, llegó a estar ingresado pero ya está recuperado y ha vuelto incluso al trabajo. Le realizaron una prueba PCR y un test serológico que dio buenos resultados: “Me quedé muy contento porque iba a ser inmune a la enfermedad, pero luego ya me dijeron que se desconoce cómo es y cuánto dura”. En su quirófano realiza diferentes intervenciones cada día y no puede descuidar la seguridad: “Ante tanto desconocimiento la recomendación es tomar todas las medidas precaución como si no hubiera pasado la enfermedad”, explica a COPE. Lapuente reconoce que “de alguna forma es una faena” ya que el comportamiento “debe ser como si no tuviera inmunidad”.

En una situación similar se encuentra Lledó. Ella trabaja en la UCI de un hospital de la provincia de Castellón: “Me hicieron una PCR, salió negativa y volví a mi trabajo”, comenta. A los pocos días de reincorporarse “se empezaron a realizar serologías a todo el personal de UCI”, nos comenta. Los resultados en su caso también fueron satisfactorios: “Me salió positiva y eso significa que he pasado la infección. Se supone que he generado defensas, pero aún así sigo tomando todas las precauciones posibles tanto en el trabajo como en casa”, nos explica. Es un ejemplo que nos recuerda que, ni aún habiendo pasado el coronavirus, no hay que confiarse y seguir cumpliendo con las diferentes medidas de prevención.