La infección por VPH puede estar detrás del aumento de cánceres de las cuerdas vocales entre jóvenes no fumadores

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) puede estar detrás del aumento de los cánceres de las cuerdas vocales entre los jóvenes no fumadores, según un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Annals of Otology, Rhinology and Laryngology'.

En concreto, los expertos han informado de que han encontrado infección por VPH en todas las muestras analizadas de cáncer de las cuerdas vocales de 10 pacientes diagnosticados a la edad de 30 años o menos, la mayoría de los cuales eran no fumadores.

"Durante los últimos 150 años, el cáncer de glotis ha sido casi exclusivamente una enfermedad asociada al tabaquismo y a los pacientes mayores de 40 años de edad. Hoy en día, los no fumadores se acercan al 50 por ciento de los pacientes con este tumor, y es común que se les diagnostique antes de los 40 años. Esta transformación epidemiológica del cáncer de las cuerdas vocales es un problema importante de salud pública, debido a la confusión diagnóstica que puede crear", han dicho los expertos.

Ante este escenario, los investigadores examinaron los registros de los pacientes tratados desde julio de 1990 hasta junio de 2004, o entre julio de 2004 y junio de 2018. De los 353 pacientes tratados por cáncer de las cuerdas vocales durante todo el período, ninguno de los 112 tratados desde 1990 hasta mediados de 2004 tenía 30 años o menos, 11 de los 241 pacientes tratados de 2004 a 2018 tenían 30 años o menos, 3 tenían entre 10 y 19 años y solo 3 de los 11 eran fumadores.

Asimismo, el análisis de muestras de tejido de los tumores de 10 de los 11 pacientes más jóvenes reveló cepas de alto riesgo de VPH en todos ellos. "Estos cánceres de cuerdas vocales asociados con el VPH de alto riesgo se parecen mucho a la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), una afección benigna causada por cepas comunes y de bajo riesgo de VPH", han dicho los investigadores.

Ahora bien, han reconocido que se necesitan estudios a "gran escala" para determinar el ritmo del aumento del cáncer glótico entre los no fumadores, la incidencia del VPH de alto riesgo en estos cánceres y los cambios en la edad y el género de los afectados", han zanjado los expertos.