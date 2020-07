Imágenes del día: la “basura” de Paco León y el cumpleaños más especial de Inés Arrimadas

Los actores y actrices españoles siguen siendo protagonistas de momentos muy interesantes para sus numerosos seguidores en redes sociales. De una lado, Blanca Suárez ha dado las gracias por estos cuatro años de total apoyo a 'Las chicas del cable', serie que llega a su fin. Por otro, Pilar Rubio nos muestra una faceta suya que no mucho conocen, la de diseñadora. Mientras, Paco León nos da un serio toque de atención a nuestras conciencias a cuenta de la basura.

Los políticos Inés Arrimadas y José Luís Martínez-Almeida también han sido protagonistas en las últimas horas en redes sociales por dos asuntos muy alejados de la política. La primera porque ha cumplido 39 años y ha aprovechado sus cuentas oficiales para dar las gracias por las felicitaciones recibidas. El segundo por unas emotivas palabras de recuerdo tras la demolición del último tramo de grada del Vicente Calderon, equipo del que es reconocido hincha.

Y hoy, en las imágenes del día, también debemos destacar la compartida por el piloto Fernando Alonso, que se está preparando para su próxima prueba; así como la del cantante David Bisbal, quien nos va a mostrar que dedica su tiempo cuando no está preparando sus conciertos y nos sorprende.

Las emotivas palabras de Martínez-Almeida sobre el Vicente Calderón

En estos días las máquinas ha acabado de derribar el último tramo de grada que aún quedaba en pié del Vicente Calderón, el estadio que fuese del Atlético de Madrid. Muchos son los colchoneros que han sentido una enorme nostalgia al ver desaparecer definitivamente el mismo, entre ellos, el alcalde de la capital de España, José Luís Martínez-Almeida, quien ha publicado un mensaje en sus redes señalando que “cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas veces todo en un mismo partido...). ‬ Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico... El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid”.

Inés Arrimadas en un cumpleaños muy especial

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cumplido años, 39 para ser exactos y lo ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales, con una fotografía con la que ha aprovechado para dar las gracias por las muchas felicitaciones que ha recibido. Una celebración en la intimidad de su domicilio y rodeada de su familia que, recientemente se ha visto aumentada con la llegada a finales del pasado mayo de su primer hijo, Alex. fruto de su matrimonio con Xavier Cimas.

El emotivo adiós de Blanca Suárez tras el final de 'Las chicas del cable'

“Apenas en unas horas Lidia, Carlota, Oscar y Marga pasarían a ser parte del pasado pero nos acompañarían cada minuto del presente”, han sido algunas de las emotivas palabras de la actríz Blanca Suárez, tras concluir la grabación de los últimos cinco capítulos de esta serie que ha captado la atención y enganchado a numeroso público durante estos últimos cuatro años. “A los que durante estos años nos habéis adoptado como un miembro más de vuestra familia y para los que formábamos parte de vuestros sueños. Las chicas del cable son vuestras”, ha señalado Suárez.

Así fortalece Fernando Alonso el cuello para la Indy500

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, que en los últimos días ha tenido que salir al paso de ciertas informaciones ofrecidas por distintos medios en las que se apuntaban a que ya tenía hecho su fichaje por la escudería Renault para sustituir a Daniel Ricciardo esta misma temporada, está centrado en su preparación física para las 500 Millas de Indianápolis. Por ello ha compartido en redes sociales esta impresionante imagen “poniendo el cuello apunto”, sin duda alguna, la parte del cuerpo de los pilotos que más sufre. Alonso, demuestra que no pierde el tiempo en rumores.

Pilar Rubio y su faceta de diseñadora

Modelo, colaboradora de televisión y también diseñadora de ropa. Esta última es, sin duda la faceta más desconocida de Pilar Rubio, la mujer del futbolista Sergio Ramos, quien ha compartido con todos sus seguidores una imagen con una de estas prendas.

Paco León y su faceta más comprometida con el medio ambiente

“La basura es nuestra vergüenza como sociedad. La mierda que producimos dice más de nosotros que lo que comemos y vestimos”, así de tajante se ha mostrado el actor y director español Paco León, en redes sociales donde ha compartido una sobrecogedora imagen de dos niños nadando en un agua llena de basura. “Parece que si no la vemos no existe, y cada vez cuesta más esconderla”, ha asegurado el popular 'Luisma' en la serie Aída de Telecinco, quien, de esta manera, nos muestra su faceta más comprometida con el medio ambiente.

David Bisbal y su afición más apasionante

El cantante almeriense, como todos, ha aprovechado el fin del estado de alarma para comenzar a recuperar la normalidad, eso si, siempre con las medidas de seguridad y precauciones oportunas para evitar contagios por coronavirus. Y como no, ha aprovechado estos primeros día del verano para practicar uno de sus deportes preferidos, el submarinismo “compaginando el trabajo con estos momentos tan extraordinarios”, como él mismo ha asegurado en redes sociales.

