Márquez sufre una aparatosa caída en el GP de Jerez

Gran Premio de Jerez lleno de emociones fuertes para Marc Márquez. El actual campeón de Moto GP se cayó a falta de cuatro vueltas cuando estaba consumando una espectacular remontada, tras salirse de pista, y ya marchaba en tercera posición.

La carrera arrancó con duelo de españoles, pues Maverick Viñales y Marc Márquez se pusieron en cabeza tras las primeras curvas. El catalán consiguió ponerse primero y pocas curvas después se fue de pista, aunque consiguió aguantar sobre la moto y pudo regresar al circuito. En ese momento, inició una carrera contrarreloj en la que tuvo que superar a más de una decena de pilotos tras reincorporarse a la lucha en la posición 18.

Marc Márquez fue quemando rivales hasta colarse de nuevo en posiciones de podio, pero cuando estaba en plena lucha con Maverick Viñales, a falta de solo cuatro vueltas para el final, sufrió un nuevo revés. En una de las curvas, el '93' perdió el control de su moto y sufrió una espectacular caída. Caída definitiva para decir adiós al GP de Jerez y ser trasladado al hospital para evaluar posibles lesiones en su mano derecha.

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) tiene un "gran golpe" en la parte superior del brazo, en el húmero, fruto de la dura caída sufrida en el Gran Premio de España a falta de cuatro vueltas para el final de la carrera. "Marc recibió un gran golpe en la parte superior del brazo, ahora lo están revisando y haciendo una radiografía. Ha tomado algunos analgésicos para el dolor", desveló el 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig.

Honda ha hecho oficial el parte médico del piloto, quien continuará en observación hasta poder determinar el alcance de la lesión.

A fall at Turn 3 while fighting for the podium has resulted in a broken right humerus for @marcmarquez93 , who will travel to Barcelona for surgery.



We wish Marc a speed recovery and will have further updates soon.https://t.co/gors4xPygw