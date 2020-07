Illa confiesa la discusión que tuvo con Fernando Simón a cuenta de este detalle

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha revelado este domingo cuál ha sido el detalle que no le ha gustado sobre Fernando Simón durante la pandemia y que provocó que tuviera que ponerse serio en alguna ocasión durante las semanas en las que los datos eran peores. En plena tensión por la escalada de los fallecidos por coronavirus, Illa le afeó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y hábito que, como el propio Simón confiesa, no pudo quitarse.

Así lo ha destapado un reportaje del suplemento El País Semanal que citaba al propio encargado del Ministerio, que ha sido quien ha narrado la anécdota. Un reportaje que, ya de por sí, ha creado una gran controversia por la fotografía en la que puede verse a Simón montado en una motocicleta. El colaborador de COPE y Cuarto Milenio, José Miguel Gaona, ha sido una de las voces que ha puesto el grito en el cielo por la imagen que, desde los medios y las redes sociales se está proyectando del encargado de comunicar, cada día del confinamiento, las cifras de avance del COVID-19.

Imagen de Fernando Simón subido a su motocicleta durante una entrevista / El País Semanal

La discusión entre Illa y Simón

Precisamente hay algo en la fotografía de El País Semanal que es reveladora del hábito de Simón que no ha gustado nada a Illa en los últimos meses: la moto. Según revela el ministro de Sanidad, le afeó que se trasladara en moto al palacio de la Moncloa cada día, desde donde ambos ofrecían ruedas de prensa de manera periódica. “Su manía de la moto… Ante eso me he tenido que poner serio”, revelaba.

Pero, ¿por qué a Illa no le gustaba que Simón cogiera la moto? “En días de mucha tensión, de mucho riesgo, no me hacía ninguna gracia que se trasladara en moto. Se lo he dicho. Incluso, no le he dejado alguna vez que la utilizara cuando nos trasladábamos a La Moncloa”. El encargado de Sanidad durante la pandemia llegaba a trasladar, incluso, la frase con la que tuvo que reprenderle: “¡Sube al coche, Fernando, haz el favor!”

Rueda de prensa de Fernando Simón en Moncloa / EFE

Simón, rebelde

No obstante, el propio encargado del centro de emergencias sanitarias mantiene en el mismo reportaje que nunca abandonó la manía de ir hasta Moncloa en su Suzuki. “Cuando llegas a la oficina, lamentablemente, muchas veces no tienes espacio para reflexionar, pararte a examinar con reposo las cosas. Eso lo hago en la moto”.

Las palabras de Illa sobre Simón

No obstante, y dejando el incidente de la moto aparte, lo cierto es que Illa solo tenía buenas palabras para la comunicación y el liderazgo de Simón. “En ese sentido cuenta con las virtudes que los expertos enseñan y muchos, pese a esmerarse, no consiguen”, un comentario con el que Illa mandaba un dardo a los expertos que le critican.

Audio

“A eso une un carisma con sus equipos también natural, y, sobre todo, que es buena persona. No cabe duda de eso cuando lo tratas”. No obstante, algunos expertos como el doctor José Miguel Gaona, que afeaba que Simón haya “engañado a los españoles” y ahora se hagan “camisetas con su cara”. “Un país que no tiene remedio”.