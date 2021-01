Iker Jiménez desvela lo primero que hay que hacer con el coche tras la nevada de 'Filomena': "Es peligroso"

'Filomena' está dejando un paisaje que a muchas personas de edad avanzada han retrotraído a sus años de infancia y que las últimas generaciones ni siquiera habían conocido hasta ahora. HastaIker Jiménez está sorprendido. Los expertos ya han denominado esta borrasca como la 'nevada del siglo'. Muy desencaminado no van con el diagnóstico, a juzgar por las imágenes que se están viendo en ciudades como Madrid, Toledo o Guadalajara.

Una nevada que afecta a todos, sin entender de condiciones sociales ni distinciones entre famosos y ciudadanos de a pie. Uno de los presentadores más populares de nuestro país que ha querido dar muestra de cómo le está condicionando la borrasca 'Filomena' es Iker Jiménez, director de 'Cuarto Milenio'.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Jiménez ha revelado a sus seguidores que pretendía, al igual que otros muchos vecinos de la zona centro Peninsular, sacar el coche de su garaje particular, pero la altura de la nieve le ha impedido seguir adelante: “Es que no se puede ni abrir puerta garaje y os habrá pasado a muchos”, comentaba en el tuit resignado. Una escena que han vivido miles de personas en nuestro país, y que algunas de ellas se han hecho virales.

Pero lejos de desanimarse, Iker Jiménez ha querido ser útil a la comunidad tuitera, y se ha grabado un vídeo de algo más de un minuto de duración para explicar a sus seguidores el truco para evitar que en el tubo de escape del vehículo particular entre nieve, ya que puede ser realmente peligroso. Un hecho que se puede producir cuando la cantidad de nieve oscila entre los 40 y los 50 centímetros.

Por ello, el presentador de 'Cuarto Milenio' aconsejaba a todos, si era posible “ir con la pala y hacer una pequeña zanja y que no entre dentro del tubo de escape la nieve y se colapse. Segun dicen los expertos es peligroso para el funcionamiento del coche”.

Jiménez ha ido más allá, y pedía a los conductores que, aunque no esté haciendo un frío extremo, “pongan antidescongelante” para que no se hiele el tubo de escape: “Arrancad el coche de vez en cuando y utilizar una pala para hacer la zanja”, remarca el popular presentador de Mediaset.

Desde las redes sociales, los usuarios han secundado el vídeo publicado por Iker Jiménez. Algunos de ellos incluso han ampliado las explicaciones del popular presentador televisivo: "El problema del agua por el escape que se puede pillar algún cilindro que haya quedado la válvula de escape abierta y llegar dentro del motor", remarcaba uno de ellos.

Pues yo no comprendo cómo puede la nieve o el agua, desde la altura del tubo de escape, llegar hasta los cilindros como no la empujes. En una inundación vale, pero por nieve, sólo entiendo que aparques contra la nieve, se quede en el tubo, se congele y no puedan salir los gases.