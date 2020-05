Iglesias dice que el Ingreso Mínimo se cobrará desde el momento en que se apruebe, que será "en los próximos días"

La previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era que se empezase a cobrar en junio

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que el Ingreso Mínimo Vital se aprobará en Consejo de Ministros "en los próximos días", en el mes de mayo, y empezará a cobrarse "el mismo día" de su aprobación. Hasta ahora, la previsión del Miniserio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era aprobar la medida en la segunda quincena de mayo y que se empiece a cobrar en junio.

"Se aprobará en mayo, todavía no está decidida la fecha específica del Consejo de Ministros, pero será en mayo, y hemos negociado que los efectos del cobro del Ingreso Mínimo Vital sean desde el día mismo de su aprobación", ha adelantado Iglesias este jueves 14 de mayo durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, para explicar las líneas generales de la política de su departamento.

Así lo ha indicado, al ser reguntado por el senador de Agrupación Socialista Gomera Fabián Chinea, por la fecha de la aprobación del IMV y por la cuantía. En cuanto a otros detalles, ha indicado que siguen "en negociaciones", y ha pedido a los senadores que "no atiendan a las especulaciones que se dan a partir de algunas publicaciones en medios".

En todo caso, en respuesta a una pregunta de la senadora del Junts Per Catalunya, María Teresa Rivero, Iglesias ha confirmado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "va a tener en cuenta el número de hijos a cargo y las características de la unidad familiar a la hora de determinar las cantidades", tal y como ya adelantó el diario El Mundo. No obstante, no ha querido desvelar nada más.

"Me congratula poder confirmarles aquí que en los próximos días el Consejo de Ministros va a aprobar la puesta en marcha de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantice a todas las personas en situación de vulnerabilidad un Ingreso Mínimo Vital", ha indicado Iglesias. Si bien, el senador Vicenc Vidal, de Més Per Mallorca, le ha instado a aprobarlo "ya" y ha subrayado que debe ser concebido "como un derecho".

Iglesias ha subrayado que le consta que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está "trabajando con las comunidades autónomas" para "culminar un acuerdo" sobre esta herramienta. Precisamente, el senador de Ciudadanos Marcos Arias, le ha pedido que "no se olviden de la armonización" con las rentas mínimas de los diferentes territorios.

Además, Iglesias ha añadido que esta medida no tiene que identificarse como "un éxito del Gobierno" sino "de todos los colectivos sociales" que han defendido la necesidad de esta renta mínima y "de los gobiernos autonómicos" que ya implementaron un ingreso mínimo vital antes que el Gobierno y que ahora son un "ejemplo" para este. "No sé me cae ningún anillo por reconocerlo aquí", ha apostillado.

No obstante, ha puntualizado que, desde una perspectiva global, y "salvando algunas excepciones muy notables", este sistema se ha caracterizado por "los bajos niveles de cobertura y por la existencia, en muchos casos, de requisitos complementarios a la simple falta de ingresos que han terminado por excluir de facto del acceso a estas rentas a muchas personas en situación de necesidad".

El vicepresidente de Derechos Sociales ha indicado que el Ingreso Mínimo Vital es "una medida de justicia social". "Supongo que se imaginan la vergüenza que pasan las familias cuando no pueden llevar a casa los alimentos para sus hijos o compar la ropa que necesitan, cuando no tienen ese mínimo para poder mirarse al espejo y verse en una situación de dignidad", ha remarcado.

Si bien, ha dicho que también es "una medida de eficiencia económica" porque ese dinero "no se va a ir a una cuenta en Suiza" sino que "va a ir directamente al consumo" permitiendo "que autónomos y empresas puedan seguir facturando".

"EXCELENTE TRABAJO" CON EL EQUIPO DE ESCRIVÁ

Según ha puntualizado, el desarrollo del IMV estaba previsto para más adelante pero el Gobierno "ha acelerado al máximo" su aprobación para poder atender la urgencia de la crisis social derivada de la pandemia del coronavirus.

Precisamente, ante la crítica de la senadora del PNV, Nerea Ahedo, para quien esta herramienta se ha diseñado "de prisa y corriendo", el vicepresidente de Derechos Sociales ha insistido en que "claro que había que correr" por las personas vulnerables. Y ha puesto como ejemplo de esta urgencia, el "drama" de las colas en el madrileño barrio de Aluche, donde ha destacado que "se respetaba la distancia social" para recoger alimentos, mientras en otros barrios donde "se vive mejor", en referencia a las protestas en el barrio de Salamanca, "no se respetaba la distancia".

Iglesias ha destacado que el IMV se ha podido diseñar, gracias a la "estrecha colaboración" entre los equipos de la Vicepresidencia y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha agradecido su "excelente trabajo". También ha señalado que están trabajando, junto a los gobiernos de Italia y Portugal, por un Ingreso Mínimo Vital Europeo y ha tendido la mano al conjunto de los grupos políticos para tener una posición de país.

Si bien, el senador del PP Bienvenido de Arriba ha puesto en duda la efectividad del Ingreso Mínimo Vital. "Que si primero una renta de urgencia, luego el señor Escrivá le dice que no y finalmente se anuncia una renta mínima de 3.000 millones de euros. Muchos nos tememos que nos va a dejar más riesgo de pobreza y exclusión", ha subrayado.

VISITA DE PHILIP ALSTON

Pablo Iglesias ha puesto de manifiesto que a su vicepresidencia le corresponde, asimismo, el impulso, coordinación y elaboración de los Planes Operativos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y ha recordado la visita en febrero del relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. Precisamente, la senadora de Esquerra Republicana Sara Bailac ha recordado a Iglesias que se comprometió a hacerse cargo de la grave situación social en el país "más aún" después de la "dura radiografía" de Alston quien "puso en evidencia la persistencia de la pobreza extrema en España".

Entre otras acciones de su Ministerio durante esta legislatura, Iglesias ha destacado que impulsarán una Ley Marco de Servicios Sociales, una Ley de Diversidad Familiar para "reconocer y proteger a las diferentes estructuras familiares: familias monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras". También se ha comprometido a impulsar medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI a través del reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

Igualmente, ha afirmado que trabajarán para mejorar el diagnóstico de la situación laboral, de vivienda y educación de la población gitana; que desarrollarán una estrategia frente a la soledad no deseada y otra estrategia para las personas sin hogar, y ha mostrado su preocupación por los jóvenes, nacidos entre mediados de los años 80 hasta mediados del 2000, que "se han incorporado al mercado laboral coincidiendo con las dos mayores crisis económicas de la historia reciente (la crisis del 2008 y la pandemia del COVID-19)".

En relación con la Agenda 2030, Iglesias ha destacado que uno de los objetivos de su Vicepresidencia será la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, en coordinación con todos los actores implicados que pueden y deben contribuir a esta agenda. De este modo, ha tendido la mano a las comunidades autónomas, a las entidades locales, a los movimientos sociales, al sector público y privado, a la academia y al conjunto de la ciudadanía, para avanzar en la consecución de estos objetivos para la década.