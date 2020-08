Identificadas 18 personas en un concentración en Bilbao contra el uso de las mascarillas

La Ertzaintza ha identificado esta martes y ha abierto un expediente sancionador a un total de 18 personas que participaban en una concentración en los Jardines de Albia, en Bilbao, contra el uso de las mascarillas como método de prevención del contagio de la pandemia de covid-19. Además, se ha identificado al responsable del acto de protesta, que ha sido secundado por unas 45 personas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, sobre las once y veinte de la mañana se ha identificado en los Jardines de Albia a tres personas que no portaban mascarilla, a los que se les ha abierto un expediente en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana por no llevar este sistema de protección contra el contagio del coronavirus.

Asimismo, han sido identificados y expedientados por este motivo otros 15 individuos que participaban en la protesta, a los que también se les ha imputado un delito de desobediencia a agentes de la autoridad, por negarse a ponerse las mascarillas, tal y como les instaban los ertzainas. Aproximadamente 45 personas han tomado parte en este acto de protesta, que se ha disuelto pasada la una de la tarde.

A las diez y media de esta mañana, negacionistas agrupados en lo que denominan 'Colectivos por la verdad', entre ellos algunos médicos vascos, han ofrecido una rueda de prensa en Bilbao, en la que han pedido que ni la mascarilla ni la vacuna que se desarrolle contra el covid sea obligatoria.

Los convocantes han aparecido en la comparecencia en un hotel de la capital vizcaína sin ponerse mascarillas y sin guardar las medidas de prevención, por lo que un empleado del establecimiento hotelero les ha emplazado a hacerlo, algo a lo que han accedido finalmente.

Entre ellos, se encontraban el abogado Luis de Miguel Ortega, o los médicos Koldo Aso Mendialdesa o Karmelo Bizkarra, que han defendido movilizaciones como la desarrollada recientemente en Madrid "mientras sean pacíficas y voluntarias". Además, han considerado "absurdas" las pruebas PCR y el resto de medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.