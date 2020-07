La enigmática historia de un pin de la Real Sociedad que acabó en el campo de concentración de Auschwitz

Corría el día de Navidad del año de 1923. Aquel día, la Real Sociedad de San Sebastián, disputaba un partido frente al Deutscher de Praga, de la República Checa. Un club formado íntegramente por jugadores judíos. El encuentro se disputó en Atotxa y los españoles perdieron el encuentro por un claro 1-3. Sólo 24 horas después volvían a enfrentarse ambos conjunto, en el mismo escenario y, en esta ocasión, la Real se imponía de manera contundente por 3-0.

Apenas seis meses después, la Real se convertiría en el primer equipo de la liga española en realizar una gira fuera de nuestras fronteras. Fue de la mano de su entrenador, el húngaro Lippo Hertzka. Dicha gira le llevó a jugar en Alemania, Hungría y Austria, entre otros. El 31 de agosto de 1924, dentro de esta gira llegaba la Real viajaba a la capital checa, Praga, para devolver la visita del Deutscher y donde jugaron cayendo, de manera abultada, por 11-1.

Situados en este contexto, contamos la curiosa historia de una fotografía que este martes se ha viralizado en redes sociales. Una imagen que ha sido publicada en la cuenta oficial de Twitter del Memorial de Auschwitz, donde diariamente se publican informaciones del campo de concentración y de las personas que allí fueron confinadas para mantener viva la historia de horror de este campo de concentración e intentar así evitar al ser humano caer en los mismos errores.

Se trata de una fotografía de Jiří Popper, un judío checo, nacido el 21 de julio de 1923, sólo meses antes de que se produjese la visita del anteriormente citado equipo judío a San Sebastián para jugar con la Real y un año antes la gira del equipo español por Praga, capital de la República Checa.

21 July 1923 | Czech Jew Jiří Popper was born.



He was deported to #Auschwitz from #Theresienstadt Ghetto on 6 September 1943. He did not survive. pic.twitter.com/8mUEM4MT52