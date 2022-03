La historia del 8-M: así se convirtió en el día en el que las mujeres reivindican sus derechos

El 8 de marzo se ha establecido como el Día Internacional de la Mujer y se celebra en muchos países de todo el mundo, pero ¿Conocemos cuál fue su origen? este movimiento nació a principios del siglo XX en norteamérica y Europa por las llamadas "sufragistas". El objetivo de sus reivindicaciones era conseguir derechos para las mujeres, así como que se aceptase su integración en el mundo político y económico. La primera concentración de mujeres considerada de ámbito feminista tuvo lugar en 1848 en Estados Unidos, cuando a dos mujeres (Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott) se les había negado la palabra en una convención contra la esclavitud. Stanton y Mott decidieron aglutinar a cientos de mujeres que pedían derechos civiles, sociales, políticos y religiosos.

Tras este hecho, el 8 de marzo del año 1875 cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York siguieron el ejemplo de estas dos pioneras y se manifestaron exigiendo una igualdad salarial y mejores condiciones laborales. Sin embargo, estas protestas tuvieron un desenlace violento, en el que acabaron muertas 120 empleadas. Por este motivo, las mujeres decidieron el primer sindicato femenino de la historia. La primera marcha por las calles fue en 1908, con 15 mil mujeres caminando bajo el lema "pan y rosas" que se quejaban de las pésimas condiciones en las que se veían obligadas a trabajar.

¿Por qué el color morado?



Al año siguiente, en 1909 se celebró el 28 de febrero el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Este nuevo movimiento social llegó a Europa en 1910, donde la Internacional Socialista, reunida en Cophenague, juntó a cien mujeres de diversos países y planteó la idea de establecer un día en marzo como el día de la mujer, para reivindicar su lucha del sufragio universal que incluyese el voto femenino. La propulsora de esta idea fue Clara Zetkin. Por otro lado, el color morado se aumió como representante de la mujer cuando, en 1911 murieron en un incendio 146 mujeres que no pudieron salir del edificio ya que las puertas habían sido selladas.

Se trataba de un grupo de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York cuyas telas eran moradas y, se cuenta que el humo era de este mismo color. Este desastre generó que naciese el Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Finalmente, durante la I Guerra Mundial se fijó la fecha definitiva de la celebración en Europa. Tras la caída del Zar de Rusia en 1917, el gobierno que estaba provisional aceptó el voto femenino el 23 de febrero. Sin embargo, la ONU explicó que esta fecha rusa correspondía al 8 de marzo para el resto de los países europeos por el calendario gregoriano.

Feminismo en España

En España ya se vieron parte de los avances que se estaban dando en el resto del mundo cuando en 1910 varias mujeres pudieron acceder a la universidad como estudiantesgracias a un real decreto. El 8 de marzo de 1936, pocos meses antes de que diera comienzo la Guerra Civil Española, las mujeres salieron a las calles una vez más a manifestarse. Hubo 185 huelgas en Barcelona, 64 en Valencia, 55 en Zaragoza y 48 en Madrid.

Desde el final de la guerra y hasta el año 1977 no se produjo ninguna aparición del movimiento femenino, cuando las mujeres lograron que se celebrase la primera manifestación feminista cuyo recorrido fue por el Paseo de Pintor Rosales y que declaraba la existencia de una desigualdad de género, así como el reclamo de varios derechos. Aunque, de manera no oficial hubo el año anterior una reunión convocada por las organizaciones feministas españolas en el Pozo del Tío Raimundo (Madrid). El feminismo actual no es el mismo que en su origen, con el paso de los años han ido surgiendo varias corrientes con valores e ideales distintos. Pero esto no impide que todas ellas continúen celebrando la fecha del 8-M.