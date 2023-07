El 'harakiri' de renovar el Consejo General del Poder Judicial sin reformar el sistema

Que Vicente Guilarte haya renovado la Comisión Permanente del Consejo les parece normal a las asociaciones judiciales, es una cuestión interna que tiene poca relevancia. Quiere poner a su equipo. Lo que consideran más oportuno es acabar con la interinidad que dura ya cerca de 5 años. Toca renovar, nos dicen desde la APM, la mayoritaria. Es lo más leal y hay motivos suficientes.

Y para la renovación hace falta reformar la ley, como pide Europa, nos dice el Portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Renovar el Consejo sin reformar la ley es “hacerse el harakiri o pegarse un tiro en un pie”, manifiesta Portillo. Está claro que la actual ley no sirve, sólo permite a los políticos bloquear el Consejo. Y lo que se necesita es una reforma que impida que la renovación dependa de los políticos, porque “el Consejo está preso a causa de los políticos y vive de espaldas a las necesidades de la carrera judicial”. La actual ley es un cambalache, un reparto de nombres que se pacta en la sede de los partidos políticos y la votación en el Parlamento se convierte en un vodevil, dice Portillo a COPE.





De nada sirve renovar el CGPJ sin renovar el sistema

Para la APM, Foro Judicial Independiente y, también, para la Francisco de Vitoria, lo que tiene que hacer el Consejo es ponerse a trabajar, porque todo está olvidado por la interinidad permanente. Que se ponga a defender la carrera judicial, que pongan los medios, que se preocupe por la excesiva carga de trabajo, manifiestan estos tres colectivos.

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Francisco de Vitoria, muestra su preocupación por el deterioro institucional del Consejo por la falta de renovación, por la falta de nombramientos a causa de la reforma exprés de Pedro Sánchez y, además, por la controversia de los vocales, por la tensión y división que se vive en el seno del Consejo en los últimos tiempos y que ha quedado patente en el primer pleno de Vicente Guilarte.

Las tres asociaciones insisten una y otra vez en que de nada sirve renovar el Consejo si no se reforma el sistema, si no se reforma la elección de los vocales de procedencia judicial. Lo recomienda la Unión Europea y lo piden los jueces. Es imprescindible. Pero con la situación política tras las elecciones del 23 de julio no creen que sea un asunto prioritario porque, hasta el momento, lo que ha demostrado el Gobierno es que no le importa mucho la Justicia, señalan. No da votos.