Se hace viral al denunciar, a lo Pilar Rubio, el extra que querían cobrarle en la cuenta tras comer en un bar

Las redes sociales han llegado a nuestras vidas para darle un giro importante en algunas situaciones cotidianas. Es habitual que los usuarios utilicen algunas, como Twitter, para dejar constancia de su desacuerdo en ciertos temas u opiniones de otras personas, además de dejar mensajes cuando no han quedado satisfechos con un producto, dirigiéndose a la marca donde lo han adquirido, o directamente mostrando su desacuerdo de manera pública para que el resto de usuarios puedan verlo.

Uno de los mensajes más comunes, que a menudo se convierte en viral, son las quejas vinculadas a las cuentas de bares o restaurantes. Suelen ser ocasiones en las que los clientes quedan impactados por el precio de algún producto que consumimos a menudo, como puede ser un café, un pincho de tortilla o una botella de agua.

Uno de los ejemplos es el de la cuenta de un desayuno en un bar madrileño, compartido por la periodista Paz Álvarez, a la que le cobraron más de 14 euros por un café, una tortilla, una caña y pan. El problema principal venía en este último, que era el acompañamiento de la tortilla. La cliente pidió expresamente que no se lo pusieran y no solo no le hicieron caso, sino que le cobraron 2,3 euros por él.

Pone una hoja de reclamaciones cuando le intentan cobrar 2 euros por ir al aseo

El último tuit de este tipo en hacerse viral ha sido con motivo de un cargo extra en la cuenta de un bar. En concreto, un joven murciano ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter con una hoja de reclamaciones en la mano, simulando la foto de Pilar Rubio, que tantos memes ha generado y que es popularmente conocida en nuestro país. El joven, de 24 años, llamado Daniel, ha denunciado que le quisieran cobrar por ir al baño en un bar en el que estaba consumiendo.

La situación tuvo lugar durante las fiestas del Bando de la Huerta de Murcia y el joven ha explicado que quisieron cobrarle 2 euros por entrar al aseo, cuando ya estaba tomando algo en el propio bar. El tuit acumula más de 30.000 'me gusta' y cientos de respuestas. La mayoría de ellas recuerdan a Pilar Rubio, por la imitación que ha hecho el joven, ya que es habitual que cuando un usuario quiera denunciar algo en las redes sociales recurra a la foto de la colaboradora de Antena 3.

Se trata de un caso peculiar, ya que es habitual encontrar bares o restaurantes en los que los aseos son de uso exclusivo de los clientes, pero habitualmente estos pueden acceder a ellos sin tener que pagar un extra en la cuenta. Lo cierto es que no hay una normativa que regule el uso del baño en locales de restauración, por lo que está por ver el recorrido que pueda tener la hoja de reclamaciones que puso el murciano.