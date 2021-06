El Grupo Social ONCE trae a Madrid la mayor Cumbre Mundial de la Ceguera de la historia

El Grupo Social ONCE ha logrado traer a Madrid la mayor Cumbre Mundial de la Ceguera nunca antes celebrada en la historia de las personas ciegas y organizará la ‘World Blindness Summit Madrid 2021’, con más de 3.500 participantes con discapacidad visual unidos y diseñando su futuro, en una reunión que tendrá a la capital española como única sede del 28 al 30 de junio de forma presencial y virtual.

Así lo ha anunciado hoy en Madrid el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, donde ha destacado que la Organización “sigue impulsando la imagen y la marca España por todo el mundo”, como organizador de una gran cumbre encargada por la Unión Mundial de Ciegos (UMC) y la Plataforma Educativa Internacional de Personas Ciegas (ICEVI).

Se trata de la mayor asamblea internacional en torno a la discapacidad visual nunca celebrada, a la que se suman además más de 200 organismos que representan a las personas ciegas en los cinco continentes, compartiendo espacios, talleres, ponencias, conocimientos y experiencias en favor del debate hacia un futuro mejor y sobre el que trabajar juntos de forma global.

“Se va a fijar el futuro de los 285 millones de personas ciegas del mundo y se hará desde España, desde el país de la ONCE, con la referencia del Grupo Social ONCE con un modelo único en los cinco continentes, donde las personas ciegas nos hemos ganado el derecho a regir nuestro futuro con trabajo y esfuerzo”, continuó Carballeda, antes de recordar que más de la mitad de niños y niñas ciegos del planeta no tiene acceso a la educación.

“Por eso se hablará de los temas que preocupan a las personas con discapacidad visual tanto en los países más avanzados como los que lo tienen un poco peor. Desde el acceso a las condiciones básicas de higiene y salud, de los derechos, hasta la incorporación a las nuevas tecnologías”, apostilló.

La Cumbre, bajo el lema “La mirada de todos”, tendrá más de 50 debates sobre múltiples temáticas que afectan a las personas ciegas con el objetivo de ser capaces en los ámbitos de la educación, formación, empleo, autonomía, tecnologías, lectura, cultura o deporte, entre otras.

Entre los inscritos, destacan México (58 participantes), Indonesia (36), Argentina y Chile (27 cada uno); Canadá (62); Australia (14); Estados Unidos (25); Filipinas (57) o India (10). Además, habrá representación de las personas ciegas de países tan distintos como Afganistán, Ghana, Haití, Nepal, Kenia, Noruega, Sudáfrica y Finlandia; o de otros como Fiyi, Belice, Kirguistán, Togo, Lesoto, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka, Zimbabue o Sudán del Sur.

Tecnología accesible

Para que las reuniones sean posibles y la participación sencilla desde cualquier parte del mundo, la World Blindness Summit Madrid 2021 contará con la mayor plataforma tecnológica existente, que otorga seguridad, usabilidad y privacidad al evento, al mismo tiempo que acceso desde países remotos. La misma plataforma soportará al menos tres canales de audio para las sesiones que se desarrollen en los tres idiomas oficiales del evento (inglés, francés y castellano).

Permitirá la participación de al menos 10 intervinientes que interactúen con vídeo y audio, y de al menos 1.000 asistentes con un canal de comunicación de mensajería instantánea. El acceso a la plataforma podrá realizarse desde varios tipos de dispositivo: ordenadores personales fijos o portátiles, tabletas digitales y teléfonos fijos o móviles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, da la bienvenida a la Cumbre Mundial de la Ceguera

Previo a la celebración de la World Blindness Summit, la semana anterior estará llena de actividades, reuniones o conferencias en las que se caminará hacia una nueva visión de la ceguera con más de 17 eventos o 45 conferencias dentro y fuera de la sede central en apenas 20 días.

La inclusión de las personas con discapacidad visual es uno de los principales retos del evento, impulsando así uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.Las cuatro grandes tecnológicas mundiales Google, Amazon, Microsoft y Facebook coincidirán en Madrid mañana, convocados por el Grupo Social ONCE, para hablar juntos, por primera vez en la historia, de la tecnología y la innovación en la que están trabajando para mejorar la vida de 285 millones de personas ciegas del mundo.