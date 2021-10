La gripe y el coronavirus amenazan el invierno: "Hasta la primavera debería haber restricciones"

Nuevamente el invierno amenaza con llegar con fuerza y con traer consecuencias a todos, y esta vez con el otro de los virus protagonistas de nuestro día a día: la gripe. En este año 2021, las previsiones apuntan a que viviremos una temporada movida en cuando al impacto y la virulencia de la famosa gripe "de toda la vida" como siempre dijeron nuestras abuelas.

En COPE hemos hablado con Miguel Ángel Martínez, médico y epidemiólogo, sobre el paradigma que se presenta en esta temporada invernal. "No se prevé una catástrofe vírica a pesar de lo delicado de la circunstancia que estamos viviendo", advierte el doctor ante la constante sensación de alarma que parece haber apoderado los pensamientos de todos los españoles.

El único supuesto en el que parece que puede haber más dificultades, es si una persona "se contagia por el virus de la gripe y la COVID-19", circunstancia en la que nuestro cuerpo podría tener más dificultades para superarlo. Para evitar sustos, el experto recomienda vacunarse, ya que "sin lugar a dudas es la mejor herramienta de prevención".

A pesar de los riesgos y las precauciones que se deben tomar, el doctor Martínez mantiene que "mucho de lo que se está diciendo son especulaciones", aunque admite que "va a haber más circulación que el año pasado". La explicación es sencilla, al haber menos restricciones, más riesgo de enfermar.

"Se está haciendo demasiada política con el coronavirus"

Aún permanece en nuestras cabezas de alguna manera, la percepción de que la enfermedad de la COVID-19 sigue ahí. No deja de ser cierto y evidente, pero al mismo tiempo, y a estas alturas (prácticamente dos años y medio después de que todo empezara), es momento de realizar ciertos análisis.

Miguel Ángel Martínez habla de este tema en concreto en su libro "La Sanidad en Llamas" donde relata los devenires de la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante toda la época pandémica.

"Lo que no es admisible es que se juegue con las medidas de restricción, hasta la primavera de 2022 no se deberían eliminar las restricciones", y es que el experto es consciente de los riesgos que supone estar modificándolas en todo momento, "no hay más que ver lo que está pasando en Gran Bretaña". La realidad es que en las islas la actualidad roza los 45.000 casos diarios después de que desde julio se levantaran todas las medidas de precaución.

Sin embargo y a pesar de todo, parece que la fecha final de la pandemia puede empezar a coger forma después de más de dos años de inquina, pesar y sufrimiento de millones y millones de personas en nuestro país. Las constantes campañas políticas han marcado el constante devenir y las idas y venidas de las famosas "olas" pandémicas, decisiones políticas "inadmisibles" a las que en no mucho tiempo podremos realizar un análisis, que tiene más previsión de ser destructivo que constructivo.