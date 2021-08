El Gobierno reduce un 23% las plazas de MIR para Psiquiatría

En un año en el que la pandemia y el confinamiento obligatorio afectan especialmente a la salud mental de la población, el Real Decreto que ha aprobado el Ejecutivo para la especialidad de Psiquiatría infantil, que se venía demandando desde hace tiempo por la comunidad médica, ha supuesto recortar el número de plazas para psiquiatras. Este año las plazas convocadas para psiquiatras en el MIR son 222, frente a las 272 de 2020. Esta es la solución del Gobierno para que el gasto sea cero, ya que el nuevo título tendrá un año más de residencia, cinco en vez de los cuatro de médico interno residente que hay en psiquiatría.

Los estudiantes de MIR para la próxima convocatoria, de enero de 2022, que quieren ser psiquiatras se ven directamente afectados por la medida. “Yo creo que a corto plazo afecta bastante, porque si las palzas para psiquiatría se acaban en torno al número 5.800 del ranking de resultados, ahora se acabarán antes las plazas. Por tanto, si quiero ser psiquiatra tendré que sacar un mejor número”, cuenta a COPE Lucía, estudiante de MIR que quiere escoger la especialidad de psiquiatría.

España es uno de los países con menos psiquiatras de la Unión Europea

Hay solo 10 profesionales por cada 100.000 habitantes, cuando la pandemia ha puesto el foco en la salud mental. España se encuentra en el tercer puesto por la cola en cuanto a número de psiquiatras, detrás de Polonia y de Bulgaria, lo que supone un empate con Rumanía y Malta. La cabeza de lista es Alemania con 27 médicos psiquiatras, después Grecia con 25 y Lituania con 24. “Querría quedarme en España porque creo que la formación española del programa MIR es muy buena y, además, me gustaría vivir en España porque tengo más probabilidades de que me contraten después de trabajar en la residencia. Pero si no consigo una plaza en España, mi opción va a ser irme fuera”, concluye Lucía. Además, cuenta que nota que se está quitando protagonismo a la psiquiatría en España como gestora principal de la salud mental de los enfermos.

Con la creación de la especialidad en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia se fomenta el desarrollo psicológico sano desde la infancia y evitar los trastornos adictivos, pero la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) no se queda satisfecha con el Real Decreto por la reducción de plazas. Plantea interponer acciones legales contra este y así reivindicar una mejora en los derechos de los psiquiatras. Estos tendrán que lidiar con el incremento de la demanda en salud mental por la pandemia con una atención primaria ya saturada. Los profesionales del sector denuncian que el Ejecutivo ha jugado con ellos con la creación del nuevo título para quitarles plazas. Los psiquiatras, por un lado, están contentos con la nueva especialidad en menores, vieja demanda de la profesión, pero no les ha gustado que sea a costa de reducir el número de psiquiatras, tanto “infantiles” como generales.