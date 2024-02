Gloria Camila contesta a Michu tras atacarle públicamente

MADRID, 7 (CHANCE)

Esta mañana nos hemos quedado boquiabiertos al ver a José Fernando Ortega Mohedano -en la portada de la revista Diez Minutos- en actitud cariñosa con una mujer que no era Michu. Al parecer, el hermano de Gloria Camila habría encontrado el amor con una chica anónima tras pasar unas Navidades con Michu, la madre de su hija María del Rocío, de seis años.

Unas fotografías que han hecho estallar a Michu a través de las redes sociales con un contundente mensaje para su excuñada: "Menuda decepción con Gloria. Pensaba que era una tía real. Tía de mi hija digo. Así no quiere ella que mi hija vaya al cumple de su tío José María este finde... Moviendo hilos... ¿llamando a la prensa?".

Además, también aseguraba que "estoy flipando", dejando entrever que el hermano de Rocío Carrasco le habría sido desleal con esta desconocida joven: "Mientras me pedía los regalos de Navidad se ligaba a otra. Supuestas Navidades perfectas (entre falsos)".

Tras estas palabras, hemos podido hablar con Gloria Camila y lo cierto es que ha atendido a la prensa amablemente para aclarar la polémica que se ha creado por las imágenes de su hermano.

Lo primero que ha querido dejar claro es que "todo está bien" y, ante los ataques de Michu, ha contestado: "Bueno, es que se cree el ladrón que todos son de su condición" asegurando que ella no llamó a la prensa.

Además, la hija de Ortega Cano también ha pedido respeto para su hermano porque de él "no se puede hablar, es una persona que ya sabéis que no se puede, ha salido esto y soy la persona a la que menos le gusta que haya salido", pero ha aclarado que Michu y José Fernando "ya no estaban juntos" por lo que no entiende la actitud de ella: "Victimizarse por esto es tontería".

En cuanto a porqué pasaron las Navidades pasadas juntos, la joven nos ha explicado que fue "por la niña que tienen en común" y que en ningún caso se iban "a poner a explicar si están o no están"... De hecho, ha recordado que "ella en verano estuvo con otro chico, uno que salió en la tele, cosas raras, en las cuales no me voy a meter".

Pero la contestación a Michu no se ha quedado ahí, ya que al enterarse que le ha llamado falsa, Gloria ha afirmado que "ella misma nos está demostrando que la cara que nos daba en Navidades no era real" y que "no tengo que darle explicaciones ni guardarle respeto a nadie en el sentido de la vida de mi hermano, yo se lo debo a David, ella no es mi pareja".

Tanto es así que no ha dudado en enviarle un mensaje: "Si me culpabilizas a mí porque tu exnovio está soltero y se ha echado una nueva amiga, estás culpabilizando a las personas que no debes, si no estáis juntos no sé porqué estás reclamando nada" y ha aclarado: "Tampoco es su novia, es su amiga y punto".

Gloria ha zanjado esta polémica asegurando que mantenía una buena relación con Michu por el bien de su sobrina y por eso no entiende que ahora forme de nuevo una polémica con estas fotografías: "Yo la he aceptado y perdonado todo el pasado por mi sobrina, que es al final a la que quiero y la que me importa".