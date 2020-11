Girauta y Rhodes, a la gresca por las burlas del pianista contra Almeida: "Bufón"

Twitter es un lugar de encuentros, intercambio de pareceres y discusión democrática. Algo que probablemente estaba en la cabeza de sus creadores y que hoy dista mucho de ser una realidad. Prueba de ello ha sido la discusión, bastante subida de tono, que Juan Carlos Girauta y James Rhodes han protagonizado por un chiste (algo desafortunado) que el pianista ha realizado, y borrado, con el alcalde de Madrid como objeto del mismo.

James Rhodes se ríe de Almeida, pero acaba borrándolo

José Luis Martínez-Almeida es un hombre de baja estatura, un dato sobre lo que el mismo alcalde de la capital de España no ha dudado en hacer bromas. Aprovechando una instantánea en la que Almeida se encontraba vestido con un traje de gala, le comparaba con el del cuadro de un enano de la Corte.

Rhodes, bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven, va por el mundo burlándose del prójimo. pic.twitter.com/46c8nOJBmq — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 30, 2020

Es por ello que Girauta escribía: "Rhodes, bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven, va por el mundo burlándose del prójimo", reprochando su actitud contra el alcalde de Madrid. Rhodes, que es un activo usuario de las redes sociales, decidió contestar y revelar por qué borró su mensaje contra Martínez-Almeida.

Lo borré por ofendiditos como tu. bufón, niño rarito, pesao - ¿no es esto burlarse de alguien? Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC y ver que lo haces perfectamente tú mismo. Mindundi. https://t.co/JjSj9EtmYB — James Rhodes (@JRhodesPianist) November 30, 2020

"Lo borré por ofendiditos como tú. Bufón, niño rarito, pesao - ¿no es esto burlarse de alguien? Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC y ver que lo haces perfectamente tú mismo. Mindundi", le insultaba el pianista al expolítico de Ciudadanos.

La discusión sube de tono y Girauta y Rhodes terminan hablando de las Malvinas

Y es que cuando parecía que la cosa no podía pasar a mayores, era el mismo Rhodes el que le escribía un nuevo mensaje a Girauta en el que, sin venir a cuento, se mencionaba al eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch:

Tertsch y tú deberían empezar un club para fascistas borrachos y solitarios. Entonces podrán escucharse unos a otros sin molestar al resto de nosotros.



Pero deja de hacer de ser un idiota la pauta.

Estoy seguro de que hay una perroflauta

Escondida en lo profundo de Girauta. — James Rhodes (@JRhodesPianist) November 30, 2020

"Tertsch y tú deberían empezar un club para fascistas borrachos y solitarios. Entonces podrán escucharse unos a otros sin molestar al resto de nosotros", algo tras lo que Rhodes se animaba a lanzarle un peculiar poema contra Girauta:

"Pero deja de hacer de ser un idiota la pauta.

Estoy seguro de que hay una perroflauta.

Escondida en lo profundo de Girauta".

Es entonces cuando Juan Carlos contestó al primer mensaje del pianista, obviando el poema del inglés, al cual se dirigía como "señor zascandil":

Señor zascandil:



1) No me tutee. La única relación que podríamos mantener es que usted me sirva un cortado.



2) España ya sufre la pandemia y a Sánchez. Añadir sus chorradas resulta excesivo.



3) ¿Recuerda las Malvinas? Pues solo su piano puede superar en crueldad a los gurkas. https://t.co/F3PSNadLyy — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 30, 2020

"1) No me tutee. La única relación que podríamos mantener es que usted me sirva un cortado.

2) España ya sufre la pandemia y a Sánchez. Añadir sus chorradas resulta excesivo.

3) ¿Recuerda las Malvinas? Pues solo su piano puede superar en crueldad a los gurkas", sacaba a colación el que fuera uno de los rostros visibles de Ciudadanos. La discusión ya tomaba tintes históricos y sobre las Malvinas, Rhodes ha querido apuntar que él llamará como quiera a Juan Carlos Girauta, al que ha calificado como "mamarracho". Tras esto, ha recordado que se sintió "furioso porque RU había invadido tierras argentinas", además de insinuar que Girauta cometía actos obscenos pensando en Margaret Thatcher. "Y he visto un video de ti fingiendo tocar la guitarra", atacaba en un último apunte el músico.

Girauta, ya sin contestarle, también ha optado por ponerse a rimar palabras: