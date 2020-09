Juan Carlos Girauta, sobre la gestión de Sánchez con la covid-19: "Creo que han incurrido en delito"

Juan Carlos Girauta, quien fuera político en la primera línea de Ciudadanos durante el mandato de Albert Rivera, ha recibido en Madrid a la Cadena COPE para analizar desde su perspectiva los asuntos más candentes de la intensa actualidad que está marcando nuestro país en los últimos meses: la crisis de la covid-19 y la gestión que el Gobierno de Sánchez está haciendo de ella.

Sobre la gestión que el Ejecutivo está realizando de la pandemia, Girauta se muestra muy crítico con las decisiones que se han tomado en estos meses: "Creo que de forma negligente hasta el delito. Como jurista pienso que han incurrido en delito, a pesar de lo que diga la 'parcialista' Fiscalía española. Yo creo que no puede admitirse, y que lesiona bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, que un ministro de Sanidad no haga caso por tres veces la advertencia de la OMS y de la Unión Europea para que se haga acopio del material de protección, diciendo que ya lo tiene. Pero la cosa no se queda ahí, ya que cuando lo necesita lo compra mal y llega con varias semanas de retraso. Mientras tanto mintiendo a la ciudadanía española diciendo que no hay que llevar mascarillas, diciéndolo porque no hay mascarillas suficientes en las farmacias. Podría decir muchos otros ejemplos".

En este sentido, se ha referido a uno de los puntos más polémicos que marcó un antes y un después en la visión que el Gobierno tenía de la pandemia. La manifestación por el Día Internacional de la mujer el pasado 8 de marzo: "Hay varios errores gravísimos. Uno de ellos es no cancelar las concentraciones multitudinarias en marzo. Cuando algunos congresos se habían cancelado a principios de marzo, el Gobierno permite una concentración multitudinaria el día 8, y además creas un punto ciego informativo diciendo que se habían enterado de que esto era verdaderamente peligroso el lunes por la mañana, o el mismo domingo cuando se acabó la manifestación".

Por último ha señalado que uno de los principales problemas de la gestión gubernamental ha sido la desinformación con la que el Gobierno ha tratado ciertos asuntos: "Toda aquella primera fila cayeron enfermas: Carmen Calvo, Irene Montero, la mujer del presidente y desgraciadamente algún asistente ha fallecido, hay alguna política del PSC que ha muerto de coronavirus. Aquello fue una salvajada y una atrocidad, y que nadie diga en marzo, ya habiéndose prohibido congresos y sabiendo lo que decía la OMS y la Unión Europa en estos términos no diga nada. Simón sale y pronuncia la frase famosa de su hijo. Perdona, esto es desinformación. Para nada es la prestación de un servicio a la sanidad pública, es todo lo contrario".