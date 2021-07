Generación 'sisi': 5 de cada 10 estudiantes sí estudian y sí trabajan

Estudiar y trabajar al mismo tiempo. Es la llamada ''Generación sisi''.El 50% de los estudiantes dividen su tiempo entre sus estudios y un empleo. Cerca de 2,3 millones de personas lo hacen en nuestro país.

Esta tendencia, en continúo avance desde hace tres años bajó a lo largo de 2020. ¿El motivo? La pandemia. Según cifras oficiales, el número de 'sisis' alcanzaba las 2.264.100 personas, casi un 9% menos que en 2019 cuando se alcanzaron los dos millones y medio de empleados que estudiaban al mismo tiempo.

El perfil suele repetirse, más de la mitad de las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo tienen entre 25 y 45 años según un estudio de Randstad en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De los más de 19 millones de ocupados que hay en España, más del 10% realizan ambas actividades.

Un ejemplo es el de Carmen, en su caso lleva cuatro años dividiendo sus estudios como integradora social con, mínimo, un trabajo. Su nivel familiar de renta le alejó de una beca. ''Necesitaba pagarme los créditos ya que, al suspender alguna asignatura por falta de tiempo por el trabajo pues necesitaba tener ahorros para el siguiente año'', explica.

En otros casos muchos de los universitarios deben empezar a trabajar para poder costearse sus estudios de postgrado. Natalia acabó la carrera de periodismo hace más de un año. Decidió hacer un máster de comunicación corporativa y publicitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Ante la dificultad de hacer frente al pago con sus ahorros ''decidió dividir su tiempo en ambas actividades para así poder financiar el máster''.

Efectos psicológicos

Hacer compatibles estas dos actividades no es sencillo, ya que en algunas ocasiones esto puede repercutir en la actividad profesional y laboral, incluso en la personal. ''Si yo siento que en algo no estoy muy bien preparado o tengo que hacer más cosas de la cuenta, o me va a exigir más esfuerzo ahí ya me estoy estresando. Luego aparece la ansiedad. Pueden aparecer problemas digestivos, opresión en el pecho, falta de sueño...'', cuenta José Antonio Galiani, psicólogo sanitario y director del Centro Psicosanitario Galiani.

Eso sí, esta práctica no solo tiene efectos negativos. Así lo refleja un estudio realizado por el Grupo de Investigación de Educación y Trabajo (GRET) de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué efectos positivos podemos tener en el caso de realizar ambas actividades? Una mejor inserción laboral, así como mayor experiencia de cara al futuro. También influye el número de horas que dediquemos al empleo, así lo ve la socióloga e investigadora Marina Elías Andreu: ''El trabajo no debe comportarte muchas horas. Entre 15-20 horas semanales es lo ideal, cuando las superamos empiezan a venir las consecuencias como una mayor tasa de abandono''.

Crecen los estudiantes mayores de 45 años

Es cierto que a lo largo de 2020 han disminuido el número de jóvenes que dividen su día a día entre las dos actividades. Todo lo contrario si lo comparamos con aquellos trabajadores que deciden volver a estudiar. En concreto, el número de personas mayores de 45 años que estudian y trabajan al mismo tiempo aumentó en casi 30.000 personas.