Gema López abandona el plató de Sálvame tras discutir con Jorge Javier Vázquez

MADRID, 25 (CHANCE)

Gema López es una de las colaboradoras de Sálvame que siempre está al pie de cañón y nunca abandona el lugar donde trabaja porque rara vez se han tocado temas de su vida personal. Aunque siempre se haya dicho que este programa se ha convertido en un reality de la vida de todos los trabajadores que salen día sí y día también en pantalla, hay algunos que han sabido guardar las distancias, como Gema López, María Patiño o Lydia Lozano.

El lunes por la tarde Gema López tuvo uno de los peores días en el programa y es que se sumergió en una discusión con Jorge Javier Vázquez que no acabó nada bien. Todos los colaboradores estaban hablando del concurso que estaba haciendo Chelo García Cortés en Supervivientes 2019 y de las quejas que se emitieron el otro día en el que pregonaba que quería igualdad ante todos los concursantes. El presentador decía alto y claro que Supervivientes era un programa de televisión y no todos los participantes eran iguales.

Ante esta afirmación la amiga de Chelo García Cortés quiso debatir con Jorge Javier Vázquez y expuso su pensamiento, muy contrario al de él porque Gema aseguraba que no le parecía bien lo que había dicho ya que todos optaban al mismo premio y por tanto, todos eran iguales. Ante estas palabras que parece que no gustaron nada al presentador, se provocó la guerra mundial, Jorge Javier Vázquez le dijo: "Como compañera te tengo respeto, pero ahora ninguno".

Unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora y que a juzgar de sus caras, sintió como una humillación por parte del presentador. Gema López decidió hacer lo que pocas veces o nunca ha hecho, abandonar el plató: "Si no me tienes respeto me levanto, me voy y termino el programa, gracias". Acto seguido la colaboradora, visiblemente cabreada abandonaba el plató donde cada tarde ha estado dando todo lo mejor de sí. ¿Será esto una brecha entre el presentador y la amiga de Chelo García Cortés?