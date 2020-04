Garzón se ríe de la Semana Santa y José Manuel Soto le responde así: “Este tipo es ministro”

El cantante José Manuel Soto ha arremetido este viernes contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que este haya aprovechado el Viernes Santo para burlarse de la Semana Santa. Todo ello, como señalan muchos en las redes sociales, en medio de una de las mayores crisis sanitarias a las que se ha enfrentado nuestro país en su historia, con más de 15.000 fallecidos en menos de un mes a causa del coronavirus.

El ministro y líder de Izquierda Unida acudía a su perfil personal de Twitter para lanzar una encuesta en la que, de manera sutil, invitaba a mofarse de las creencias religiosas que acompañan y dan identidad a la Semana Santa.

GRAFAND7290. SEVILLA, 09/04/2020.- Un hombre deposita un ramo de flores en la entrada de la Capilla de los Marineros en el barrio de Triana en Sevilla, desde donde la venerada imagen de la Virgen de la Esperanza no podrá procesionar en la Madrugá sevillana, una festividad atípica este año debido a la pandemia de coronavirus, ya que no habrá procesiones y las iglesias permanecerán cerradas. EFE/ Jose Manuel VidalJosé Manuel Vidal

GARZÓN LANZA UNA ENCUESTA

El ministro de Consumo lanzaba una pregunta en Twitter este Viernes Santo. “Me acaban de pedir opinión sobre la mejor película para semana santa... y me surge la duda”. Un modelo de pregunta que permite a los usuarios proponer dos respuestas alternativas y valorar la opinión de los seguidores en redes sociales. Una pregunta que tenía dos alternativas: “La vida de Brian” o “Jesucristo Superstar”.

Me acaban de pedir opinión sobre la mejor película para semana santa... y me surge la duda: — Alberto Garzón�� (@agarzon) April 10, 2020

Un comentario sutil que, escondido detrás de una pregunta aparentemente inocente sobre el gusto cinematográfico de los usuarios, escondía una intención de mofa y burla. Y es que ambas películas parodian en cierto modo la vida de Jesucristo, de una forma más o menos evidente, así como los textos recogidos en el Nuevo Testamento.

JOSÉ MANUEL SOTO RESPONDE A GARZÓN

El cantante José Manuel Soto, muy activo en redes sociales, ha compartido la publicación de Garzón, que acompaña del texto: “Aunque no se lo crean, este tipo es Ministro de España...”, en referencia al cargo de ministro de Consumo del Gobierno. Una crítica que compartían la mayoría de seguidores del artista en Twitter.

Aunque no se lo crean este tipo es Ministro d España... https://t.co/SXRCrLXZGk — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 10, 2020

Muchos recriminaban al encargado de la cartera ministerial que realizara este tipo de bromas en medio de una de las mayores crisis de España, en la que decenas de miles de personas han fallecido a causa del COVID-19, uno de los países con el ratio más alto de muertos. “La muerte tenía un precio”, le escribía un usuario con ironía mientras, otros, lamentaban que se trata de un tipo de comentarios frecuentes en Alberto Garzón. “Lo peor es que nos lo creemos”, “es que el pobre no tiene nada mejor que hacer” o “lo que no me creería es que fuera ministro de cualquier otro país del mundo”, eran algunas de las respuetsas.

GARZÓN, COFRADE

Y es que lo más curioso es que el ministro de Consumo y dirigente de Izquierda Unida en realidad fue miembro de la cofradía del Rescate de Málaga hace años. Una revelación que resulta curiosa, dada la cantidad de ocasiones que Garzón se ha confesado como ateo en redes sociales.