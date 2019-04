¿Funciona el truco de la cebolla para combatir la tos?

La tos puede llegar a ser súper molesta e incapacitarnos a lo largo del día, pero especialmente por las noches. Puede ser motivo de que no durmamos correctamente. Incluso si ésta es insistente, puede hacernos vomitar, o incluso hay personas que han perdido el conocimiento por toser muchísimo. No obstante, y aunque no nos guste tener tos, ésta es buena.



"Se trata de un mecanismo de defensa del organismo, aunque parezca mentira y muchas veces nos resulte molesta. El objetivo es movilizar las secreciones internas, el moco, que recoge la suciedad, el polvo, así como las bacterias, y expulsar todo ello fuera del cuerpo. La tos también se produce como una expresión del pulmón cuando algo le molesta, le irrita o le supone una agresión. Por tanto, es un mecanismo de defensa del cuerpo", subraya en una entrevista con Infosalus el doctor Luis Puente Maeztu, jefe del servicio de Neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

En concreto, hay dos tipos de tos, la productiva y la seca o irritativa. En el caso de la tos productiva, ésta tiene lugar cuando expulsamos el moco. En la irritativa no hay secreciones pero si uno es asmático, tiene bronquitis, o ha inhalado algo que le ha irritado, los bronquios le han dado tos y siempre suele ser más molesta que la anterior.

Pese a la creencia popular, el truco de la cebolla en un plato por la noche no sirve de nada para calmarla. "Me costaría creer que la cebolla, que tiene sustancias irritantes, alivie la tos. No sirve para la tos. En cambio, sí es útil para calmarla la miel, hay evidencias científicas de ello, así como las bebidas calientes que emitan cierto vaho, el vapor, o humidificar el aire", certifica el experto.

Sobre por qué suele producirse más tos por las noches, el doctor Puente señala que todo responde a un ciclo biológico orientado con la luz, al ciclo circadiano. "Es en torno a las 4 de la mañana cuando suelen concentrarse los mayores episodios de tos. Los bronquios están menos dilatados, por lo que la tos suele presentarse, especialmente entre niños, enfermos respiratorios o personas sanas que simplemente se han cogido un catarro o una gripe. La tos les despierta y tiene ese sentido, el ciclo biológico orientado con la luz, por el que a esa hora las hormonas y otros factores hacen que los bronquios estén más finos y que se produzcan más síntomas respiratorios", explica el neumólogo.

En cuanto a los jarabes de fácil acceso en Farmacia y sin receta, el jefe del servicio de Neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, pide tener cautela a la hora de que una misma persona se los autoadministre puesto que muchos contienen sustancias que pueden ser adictivas o provocar somnolencia, como la codeína.

No obstante, admite que si previamente le han sido recomendados por un especialista, y le funcionaron en un caso similar, no habría inconveniente en que los tomaran de nuevo y sin ir al médico, aunque siempre cumpliendo las pautas que en ese momento el experto les prescribió. En caso de duda sí ve conveniente que el paciente acuda al médico a realizar la consulta.

¿Cuándo acudir al médico por que hay tos? El doctor Puente señala que cuando ésta va acompañada de algún síntoma o signo diferente, como dolor en el costado al toser, fatiga, pitidos, fiebre, incluso si no hay una explicación clara de por qué se tiene tos (nadie a su alrededor ha tenido un catarro), se echa sangre o expectoración verde con la tos, o en aquellos casos en los que impida dormir.