Fuga de talento español: casi 4 de cada diez se marchan a otro país en busca de oportunidades laborales

Casi 4 de cada 10 españoles considera que tiene que dejar España para desarrollar su carrera profesional. La falta de oferta y de oportunidades laborales son el principal motivo para la fuga de talento formado en nuestro país. Sin embargo los datos nos dicen que solo 2 de cada mil españoles en edad de trabajar se van de nuestro país, y no siempre por motivos laborales. Con todo, 2,7 millones de españoles residen actualmente en el extranjero.

“Si miramos los últimos datos de migración al extranjero de personas entre los 25 y los 49 años que podríamos entender que es el rango donde esta migración más relacionada con factores económicos y de carrera profesional, lo que nos indican es que es muy marginal”, asegura Victor Mulas, director de operaciones de Ransdtand RPO .

La referencia es que en enero del 2022 había algo más de 12 millones de nacidos en España de esa franja de edad, pero los que habían emigrado en el primer semestre del 22 eran algo más de 11 mil, el 0,9%, por redondear, 1 de cada mil personas al semestre. “Incluso esta cifra es totalmente anormal-explica Mulas- de hecho la cifra actual es la más baja de la última década, ha rondado el 0,10 o el 0,12%. En definitiva, dos de cada mil españoles se van al año. Y no tenemos la certeza de que sea siempre por motivos profesionales, así que no parece que sea un fenómeno tan masivo como pudiéramos pensar”.

Los últimos datos del INE señalan sin embargo que en el año 2022 se marcharon al extranjero un 1,7% más de ciudadanos españoles en relación con el año anterior, en mayor medida a países europeos (el 3,2%) seguidos de aquellos que eligieron América (un 1,2% más que el en 21).

Lo que no sabemos es cuántos de ellos se fueron a buscar oportunidades laborales y cuantos por motivos familiares. Quizás se va una familia entera y solo uno lo hace por motivos profesionales. Tampoco podemos hablar de fuga de cerebros, porque sabemos por el INE que el 37% tenían educación primaria o inferior, y solo un 29% tenía estudios superiores. La emigración está centrada en perfiles menos cualificados”.

Si los números no se comparecen con la sensación de los ciudadanos, ¿qué está ocurriendo?

Para Víctor Mulas hay que irse 15 años atrás para encontrar explicación. El caso es que arrastramos la sensación de vacío que nos dejaron los años de la anterior crisis. Entre 2.008 y julio de 2013, algo más de dos millones de personas “emigraron por razones de necesidad, por falta de trabajo. Sin embargo el fenómeno no fue relevante en la crisis de la COVID y ahora no hay necesidad. Hay mucha vacante en todos los sectores. Quizás es esa sensación relacionada con la crisis financiera, y también la dificultad de poner datos y medir cual es el proceso y el número real de personas que migran en busca de oportunidades normalmente relacionadas con la mejora económica”.

Tampoco contamos con datos oficiales sobre los españoles que retornaron tras ese éxodo. Una de Ellas es Ara. Tras más de una década saltando de un país europeo a otro en distintos proyectos de investigación se asentó de nuevo en Vigo pero “antes justo de la pandemia me pasé al sector TIC-nos cuenta- sigo en investigación pero sobre todo en gestión de proyectos europeos. Me he ido a caballo ganador y mi trabajo ahora está relacionado con ciberseguridad de 5G y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones”. Antes investigaba proyectos relacionados con el cáncer.

Los trabajadores bien preparados no tienen necesidad de salir al extranjero, los datos que dice el INE 145 mil puestos de trabajo sin cubrir. También referencia es la rotación, que el año pasado fue un 17% y los motivos, “la mayor oportunidad laboral que sus trabajadores encuentran en otras empresas y las compañías creen que van a mantener este nivel rotación este año y el próximo-explica Víctor Mulas- que afecta a perfiles cualificados y de menos cualificación”.

La incertidumbre es poco amiga del mundo de la empresa y del talento que necesitan las empresas. Pero es verdad que “frente a la incertidumbre tenemos que poner de manifiesta las cifras de la demanda de trabajadores que no somos capaces de cubrir: 145.000 puestos de trabajo-insiste el director de operaciones de Ransdtand RPO- que pueden ser cubiertos internamente con el talento que tenemos en España. Pero es necesario que los trabajadores busquen su acomodo”.