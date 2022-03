Frank Sinatra y Marilyn Monroe, su verdadera historia

MADRID, 5 (CHANCE)

Marilyn Monroe acababa de separarse de Joe Di Maggio y no estaba pasando por un buen momento personal cuando conoció a un hombre que la cautivó, el gran Frank Sinatra, que tampoco vivía su mejor época y que consiguió salir a flote gracias a la diva de Hollywood.

Rápidamente, los dos comenzaron una aventura amorosa, sobre todo por las ganas de olvidar del infierno del que venían, la actriz quería superar su ruptura con el jugador de beibol y Frank, su ruptura con Gardner, una de las mujeres que más le marcó en la vida. Eso sí, nunca llegaron a formalizar su relación, pero él sí que confesó en muchas ocasiones que estaba completamente enamorado de la actriz.

Los dos se apoyaron, se dieron amor... pero Marilyn estaba sumida en una espiral de la que no conseguía salir. Sinatra se desvivió con ella, hasta le compró los derechos cinematográficos de la película Born yesterday con el objetivo de que se convirtiera en la protagonista de un remake del mismo.

Muchos han sido los rumores que han estado servidos sobre el por qué no se llegaron a dar el 'Sí, quiero' los dos tortolitos, unos aseguran que Frank Sinatra nunca dio el paso y también se llegó a publicar, la actriz rechazó contraer matrimonio con él. Jilly Rizzo lo confirmaba así hace años: "Frank quería casarse con ella, se lo propuso, pero ella le dijo que no", declaración que James Kaplan recoge en su libro 'Sinatra: The Chairman'.

En ese mismo libro se cuenta, aunque muy por encima, cómo fueron los últimos días de Marilyn. La pareja viajó a su resort en Cal Neva, en el Lago Tahoe (Nevada), -otro de los intentos de Sinatra para intentar rescatarla de esa espiral- , pero desgraciadamente una semana más tarde la actriz se quitó la vida en su casa de Brentwood.