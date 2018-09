Francisco Mojica: “La investigación del cáncer está en un punto inimaginable hace cinco años”

Francisco Mojica, es profesor de microbiología de la Universidad de Alicante y con su investigación en las salinas de Santa Pola sobre unas bacterias puso las bases a la técnica que sin saberlo entonces, revolucionaría entre otros la lucha contra el cáncer. La técnica CRISPR se utiliza en todo el mundo para editar la secuencia genética que produce la enfermedad en las células de nuestro cuerpo. En el mundo varios ensayos clínicos con esta técnica están curando tumores. Hoy la Asociación Española Contra el Cáncer le ha entregado los Premios V de vida, junto a las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Antes ha atendido a COPE.

Es como el Mick Jagger de la ciencia. Atiende a los medios desde primerísima hora de la mañana. “Cuando empecé las entrevistas hacía fresquito, pero ahora estoy sudando”. Este lunes en la capital a las nueve da la mañana superamos los veinte grados. En los Teatros del Canal, el cristal comienza a hacer de invernadero poco antes de que comiencen los actos de la AECC que presidirá la Reina Doña Letizia. En ellos se le premia con los Premios "V de vida" junto a las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier por su trabajo en la técnica CRISPR. Nos cuentan que si hoy se parase la investigación, en 2030 habría un caso de cáncer cada 1'8 minutos, y un fallecimiento cada 3'8 minutos. Pero la investigación no se para, es más hablamos de ella, y mucho.

- Es verdad que varias décadas de trabajo ya le ha dejado en su curriculum diferentes premios Pero ¿como se vive uno así que parte tan de cerca del paciente de cáncer y la investigación?

- Yo me dedico a la investigación básica y eso difícilmente llega a los medios, ocasionalmente llega, y ocasionalmente se reconoce con un premio un trabajo de investigación básica que ha dado lugar a una tecnología exquisita y tremendamente útil que va a revolucionar desde la medicina, la manera de afrontar determinados problemas biológicos. Han tenido la visión para mirar hacia atrás el tiempo suficiente, para darse cuenta una vez más que todo lo que se consigue en ciencia se consigue por un progreso en el conocimiento básico, y básico implica que no tienes un objetivo concreto que no es otra cosa que contribuir al conocimiento. Con este premio se tiene en cuenta no solo la tecnología sino la investigación básica.

- Últimamente hablamos mucho de CRISPR ¿cómo lo explica la persona que lo descubrió para que todo el mundo lo entienda?

- Es un corta pega genético, es lo que se consigue con un procesador de texto. Podemos considerar que nuestro material genético dentro de cada célula, es un texto y lo que se consigue con CRISPR es modificar ese texto con gran precisión como uno quiera a su antojo. Puede permitir si se aplica a una planta mejorar la productividad o hacerla mas resistente a infecciones, si se aplica a animales se puede modificar sus características, rectificar defectos, errores en ese texto, que son responsables de enfermedades.

- Se imaginaba cuando estaba en Santa Pola investigando esos microorganismos que pudiera curar el cáncer una investigación así?

- Por supuesto que no- asegura entre carcajadas- cuando estaba investigando con estos microorganismos que no producen enfermedades en si mismos los pobrecitos, ¡son buenísimos! solo tiñen de rosa esas salinas, no lo podía imaginar. Nos interesaba conocer como funcionaban estos seres extraordinarios, ni muchísimo menos queríamos curar nada. Queríamos saber como se adaptaban a esas condiciones tan extremas y a partir de ese conocimiento teníamos claro que se podría desarrollar muy probablemente en un futuro alguna aplicación, alguna utilidad, porque el conocimiento siempre resulta útil pero de ahí a saber que podría curar el cáncer ni por asomo.

- Se está aplicando CRISPR en ensayos clínicos con buenos resultados, cuando escucha que dos niñas, dos pacientes, se han curado en estados Unidos de una leucemia con esta técnica, ¿cómo se siente?

- Me siento muy contento, muy feliz, simplemente ya lo estaba y muchísimo, de comprobar que se estaba utilizando para facilitar el estudio de enfermedades en laboratorio, si se está aplicando con éxito para curar enfermedades como agente terapéutico, uno no llega a creérselo. Cada una de estas noticias es un enorme premio para todos los que participan en esta comunidad científica. Y si participas en una investigación en al que estuviste diez años cuando a nadie le importaba ese campo, la satisfacción es más grande.

- Le he oído decir que CRISPR es un gran cambio para la humanidad, pero estamos viendo que a veces, la humanidad se hipoteca con los cambios. Es decir, en toda esta edición genética hay importantes connotaciones éticas, morales e incluso legales. ¿Habría que pensar en una regulación responsable?

- Se están tomando muy en serio los aspectos de regulación del uso de estas herramientas, a pesar de que hace 20 años ya existían herramientas para modificar el material genético para cambiar la información pero se hacía de forma menos precisa y era más difícil de utilizar. Ahora tenemos herramientas que las puede utilizar casi cualquiera y de forma más rápida, con resultados más rápidos. Esto hace que la sociedad se preocupe, y deberíamos estar no ya preocupados, sino interesados en regular la aplicación de una herramienta tremendamente poderosa.

- Desde la percepción de un microscopio, desde un laboratorio, de ese trabajo de campo que usted hace ¿cómo se explica el punto en el que estamos para investigar el cáncer?

- Estamos en un punto que no se podía ni imaginar hace tan solo cinco o seis años. No sé si prácticamente a diario, pero todas las semanas aparece una noticia en el que se ha dado un salto tremendo en el conocimiento de las causas del cáncer de los cambios en ese texto que son responsables de un tumor gracias a CRISPR. Hace ni una semana, apareció una publicación en la que habían descubierto gracias a CRISPR mirar cuales eran los datos responsables dentro de un gen que se sabía que era responsable del cáncer. Consiguieron comprobar cuatro mil cambios que puede tener la población, que los tienen distintos individuos, y no se sabía si realmente esos cambios eran en el mismo gen, con CRISPR se ha conseguido hacerlo y esto es una barbaridad, esto es tremendo.

- En España ha aumentado el presupuesto de investigación pero gracias al sector privado y a las ayudas. El estado invierte poco y mal. Sin embargo, con la mitad de presupuesto que Francia o Alemania hacemos mucho más.

- Es que somos la leche, en España tenemos una imaginación fantástica, se rí trabajamos bastante, trabaja muchas horas, quizás demasiados y por eso nos critican en Europa, porque aprovechamos el tiempo aunque tengamos menos recursos, exprimimos bien la naranja.

- Si salimos a la calle y preguntamos por los nuevos concursantes de OT, la gente sabría decirnos al menos cuatro nombres, pero me apuesto que no podría ni decir dos nombres de investigadores. ¿Por qué la investigación no llega a la sociedad española?

- La culpa la tenéis los medios, los organismos públicos y privados tienen que financiar la investigación pero lo importante es que comuniquéis los avances en ciencia, y lo hagamos de una forma que resulte entretenida y comprensible de forma muy fácil para el gran público.

- Le voy a poner en un compromiso.... ¿qué le diría a un enfermo de cáncer que nos está escuchando?

- Le diría que la situación es mucho mejor que la que vivíamos hace cuatro o cinco años, no es bueno generar falsas expectativas, PERO SÍ ES BUENO TENER ESPERANZA SIEMPRE. Es cierto que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento y en la resolución de problemas que afectan a al humanidad y entre ellos el cáncer.

- Cada año aparece en las quinielas del Premio Nobel de Ciencia, ¿cómo se lleva sobre la espalda una presión así?

- Se lleva no haciéndole caso, -se ríe- intentado impermiabilizarte, intentando que todo parezca irreal como un sueño que le esté ocurriendo a otro, lo llevo más o menos bien.

- Cuando se lo den, me acordaré de esta pregunta ¿a quién se lo va a dedicar?

- Se lo dedicaría a mucha gente, cuando se consigue al éxito se le debe a amigos, familia, y se lo tienes que dedicar a todos menos a los enemigos.