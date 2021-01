¿Qué fue de Francine Gálvez, presentadora del mítico reality 'Confianza Ciega' en Antena 3?

La periodista Francine Gálvez fue uno de los rostros reconocidos en la década de los 90 y comienzos de los 2000 en la pequeña pantalla. Sin embargo, poco se sabe de su vida actual tras su aplaudido paso por televisión. Su programa 'estrella' fue 'Confianza Ciega', un reality emitido por Antena 3 hace 18 años que se grabó en Portugal y que fue muy criticado y seguido a partes iguales.

Este espacio partía con tres parejas sentimentales que se alojaban en el país vecino. Un formato que daría paso a otros que han calado más en la sociedad española en los últimos tiempos.

No obstante, su carrera también es recordada por su paso por el ente público. Francine Gálvez revolucionó los telediarios de Televisión Española en la década de los 90, primero con Mari Pau Domínguez y poco después con Ana Blanco. Tenía 23 años. Tal y como contó la periodista a 'El Periódico', durante esos años fue testigo de una manipulación informativa durante el Gobierno de Felipe González. "Me tocó una etapa muy dura. Era demasiado joven, demasiado inocente y creía demasiado en el periodismo. Hasta que vi que en el 'Telediario' que presentaba no se podía hablar del caso de Juan Guerra. En TVE ni se mencionaba", indicaba.

Pero su denuncia no acabó ahí: "Me parecía ilícito que se me utilizara como cara visible de un mensaje, que era hacer ver a la sociedad española que no pasaba nada. Tendría que comprobarlo, pero creo que soy la única persona que ha dejado el 'Telediario' por cuestiones de ética".

Su último paso por televisión fue en 2016, cuando presentó con Víctor Sandoval 'Mamma Mía Superkaraoke', un formato con el que la cadena autonómica dio la bienvenida al año nuevo. Tres años después trabajaría en 'Está Pasando' también en el ente regional.

El pasado verano Francine Gálvez asustaba a sus seguidores por una aparatosa caída

El pasado verano, Francine sufrió una aparatosa caída con su bicicleta que compartía a través de su Instagram. "Me he partido la crisma. No he podido empezar peor agosto. Un accidente tonto con la bici y no podré olvidarme del golpe porque literalmente me he partido la crisma", insistía. Uno de los tags que acompañaban a la imagen era "viva de milagro".

Tal fue el revuelo que se produjo entre sus seguidores, que tuvo que tranquilizarlos también a través de redes sociales: "Amigos no quería preocuparos sólo advertir de los accidentes de verano. Si hubiese llevado casco no me hubiesen dado siete puntos en la frente. Me toca todo el verano con turbante", decía con humor.

Ahora ha vuelto a la primera línea mediática pues un servicio audiovisual de pago ha rescatado el reality estrella que presentó en Antena 3. Poco más se conoce de su trayectoria profesional actual.