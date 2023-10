Fiorella Vismara, sobrina de Edmundo Arrocet, rompe su silencio y ataca a las Campos

MADRID, 5 (CHANCE)

La entrevista de Edmundo Arrocet en exclusiva a la revista Diez Minutos ha supuesto un revuelo mediático por varias razones, pero la principal porque la ha concedido tan solo un mes después de que María Teresa Campos falleciese y aunque de ella no ha hablado en términos negativos, sí que lo ha hecho de sus hijas.

En este contexto, parece que toda la familia del humorista ha decidido hablar. Si ayer conseguíamos las primeras declaraciones en exclusiva de su prima hermana, Ruth Lohse, ahora es la hija de esta, Fiorella Vismara, quien ha roto su silencio para Europa Press.

Fiorella no se corta y asegura que las hijas de la recordada María Teresa son unas mentirosas y les acusa de estar sacando rendimiento económico la situación: "yo les diría que ella se piensen bien y recuerden te todo lo bueno que hizo mi tío para María Teresa, realmente le conocen, saben cómo es él verdaderamente, que fueran más sincera con el público, entre ellas mismas diciendo las verdades y no mintiendo más, que paren de mentir para ellas lucrarse de esto ya, María Teresa no está, que María Teresa descanse en paz y que hagan las cosas como realmente debe ser".

Además, asegura que "nunca han sido buenas personas" porque "nunca reconocieron que él les ayudó mucho, sabemos que a la familia de Carmen les ayudó en el momento que necesitaron trabajo, cuando necesitaron algún favor estuvo cerca de ella y realmente nunca fueron agradecidas".

Por eso, Fiorella piensa que "no han sido personas agradecidas, eso no se hace, en esta vida hay que reconocer cuando alguien te ayuda y estar agradecida... La familia de Carmen, el marido y la hija le pidieron ayuda trabajo y él les ayudó en el momento que más lo necesitaban".

La sobrina de Edmundo tiene claro que tanto Terelu como Carmen "deberían estar agradecidas" y por eso, le ha llamado especialmente la atención "lo que dijo Carmen que ha sido lo peor en la vida de María Teresa Campos" porque según ella no es verdad, ya que "ha sido una bendición".

Fiorella sabe que la comunicadora fue muy feliz con su tío "a pesar de que ha habido altos y bajos por temas que han salido a la luz públicamente, inventos de personas alrededor" durante esos seis años de relación, pero recalca que "ella ha sido muy feliz al lado de Edmundo, por eso quería casarse con él".

Muy sincera, ha desvelado porqué su tío le escribió el tan comentado mensaje a María Teresa y es que "cuando se alejaron, rompieron" Edmundo "empezó a sentir depresión, estaba un poco más triste, las cosas cambiaron", pero asegura que "antes de que ocurriera eso ella estaba consciente de la situación, la pelea que hubo, la separación, cuando ambos hablaron al respecto que esto posteriormente".

Además, Fiorella confirma que su tío le mandó el WhatsApp porque "Terelu le pidió que lo hiciera para que quedara ya clara la situación, todo eso estaba de esa forma ella lo sabía muy bien".

Por último, no entiende la inquina que siempre le han mostrado Terelu y Carmen a Edmundo porque "hizo cosas buenas por ellas, fue bueno con las Campos lo que nunca entendimos por qué tuvo una actitud contraria... ellas van según les convengan no es como lo describen, es una persona muy amable, muy caballero y no es como lo dicen".