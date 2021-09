El fin de la quinta ola: casi tantos contagiados como en la segunda y la tercera, pero muchos menos muertos

La quinta ola podría darse por concluida. Después de alcanzar incidencias altístimas y de que el número de contagios se disparara, podemos respirar tranquilos al decir que España ha superado su quinta ola pandémica. Con las vacunas de la mano, que sin lugar a dudas han conseguido suavidar el número de fallecidos, en COPE hemos querido comparar los indicadores de todas las olas para determinar cuál de todas ellas ha sido más compleja y observar así la evolución de la pandemia, contando con el avance de la vacunación. En cualquier caso, subrayamos que las fechas elegidas son orientativas, ya que para conocer a ciencia cierta cuándo ha comenzado cada una de ellas depende de muchas variantes.

Para elaborar esta noticia hemos optado por fijarnos en los contagios notificados en un solo día, obviando así los retrasos notificados a posteriori.

Segunda ola

A bote pronto, podríamos establecer el inicio de la segunda ola el 10 de julio del año 2020, cuando se notificaron 333 contagios en solo 24 horas. Ese mismo día, la incidencia estaba en los 11,47 casos por 100.000 habitantes y 28.403 habían fallecido en España por covid-19.

Este nuevo incremento en la transmisión obligó al Gobierno de España a decretar un segundo estado de alarma el 25 de octubre, que se alargaría durante más de seis meses, hasta decaer el pasado 9 de mayo de 2021. Una decisión que acabó con el pico máximo de la segunda ola pasados tres meses del inicio, el 30 de octubre, cuando fueron 9.723 nuevos casos en un solo día. La incidencia por aquel entonces ya se había disparado hasta los 485,28 casos por 100.000 habitantes y la presión en las UCI estaba en el 26,59 por ciento.

Tras varias semanas de lento descenso en la segunda ola, no sería hasta el 7 de diciembre, con 1.800 casos, cuando podría considerarse el final de la misma. La incidencia era de 215,10 casos por 100.000 habitantes y 48.013 personas habían fallecido a causa el virus, mientras que la ocupación de camas UCI era del 21,68 por ciento.

Es destacable que esta ha sido la más larga de todas, después de afectarnos durante casi cinco meses y tener dos picos, en los que hubo un total de 1.448.420 contagios en total y 18.243 fallecidos. El pico máximo de incidencia se alcanzó el 9 de noviembre, tras llegar a los 529,43 casos por 100.000 habitantes y el de fallecidos fue el 19 de noviembre, tras notificarse 379 fallecidos

EFE/J.L. Cereijido





Tercera ola

Lamentablemente, no pasaron ni siquiera dos días para que pudiera darse la tercera ola como iniciada. La tercera podría ser considerada como la más transmisible de todas, ya que fue precisamente la transmisión comunitaria la que hizo que se perdiera por completo el control del virus. El 9 de diciembre, tan solo dos días después del punto más bajo de la segunda ola, podemos dar por comenzada la tercera, con 1.122 casos y una incidencia de 193,26 casos por 100.000 habitantes. La presión de las UCI era de 22,93 por ciento. El pico llegaría más de un mes después, el 21 de enero, tras notificarse 5.730 casos en un solo día. Los casos totales ya habían ascendido hasta los 2.456.675 y la incidencia se situaba hasta los 795,65 casos por 100.000 habitantes. No obstante, el pico máximo de incidencia no sería hasta el 26 de enero (893,91 casos), mientras que el de fallecidos sería el 27 de enero, tras notificarse 589 decesos.

De nuevo, el 15 de febrero, y de nuevo tras un mes, después de notificarse 831 casos en 24 horas, podría darse por finalizada la tercera. La incidencia había descendido hasta los 416,91 casos por 100.000 habitantes y la presión de las UCI se situaba en el 37,95 por ciento. Una cifra que ponía a los Unidades de Cuidados Intensivos en una situación de riesgo extremo. Durante esta tercera ola ha habido un total de 1.374.185 positivos de covid-19 y 18.140 fallecidos.

Cuarta ola

Tras unas semanas de relativa estabilidad, y con ello una meseta, llegó la "olita" que ya predijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien aventuró que la cuarta ola no sería más que una "ondita". Algo que, viendo el comportamiento de las olas pandémicas anteriores, se comprueba que es cierto.

Podríamos dar la cuarta ola por iniciada el 15 de marzo, tan solo un mes después de la tercera, cuando se notificaron 1.122 contagios en un solo día. La incidencia se situaba en los 128,97 casos por 100.000 habitantes y la presión en las UCI había descendido hasta el 21,04 por ciento de camas ocupadas. Cuando comenzó, la cifra de casos totales se situaba en los 3.195.062 casos y los fallecidos en 72.424.

El pico máximo de esta cuarta ola se alcanzó el 21 de abril, con 5.730 contagios en solo 24 horas. La incidencia se sitaba en los 229,65 casos por 100.000 habitantes y la incidencia presión en las UCI ascendió hasta el 22,68 por ciento. Tan solo unos días antes, el 12 de abril, se alcanzó el punto máximo de fallecidos (94), mientras que el de la incidencia acumulada fue el 26 de abril, cuando se notificaron 235,59 casos.

No sería hasta el 24 de junio, cuando se notificaron 831 casos en 24 horas, cuando se podría dar por concluida la cuarta ola, con una incidencia de 92,46 casos por 100.000 habitantes y una presión en las UCI del 8,23 por ciento. Durante esta pequeña "ondita", se notificaron un total de 569.589 casos de coronavirus y 8.265 fallecidos.

Quinta ola

La última que hemos atravesado y la que más ha preocupado a las autoridades sanitarias, ya que el número de fallecidos ha aumentado y el de contagios también se ha disparado, independientemente del innegable avande de la campaña de vacunación. El día siguiente, el 22 de junio, y después de comunicarse 1.799 casos en un solo día, dimos por iniciada la quinta ola. La incidencia al día siguiente había descendido ligeramente hasta los 92,25 casos, pero solo fue cuestión de tiempo que volviera a subir.

El pico máximo se alcanzo el pasado 22 de julio, con 17.716 casos diarios y una incidencia situada en los 659,08 casos por 100.00 habitantes. El porcentaje de camas UCI ocupadas fue del 13,52 casos por 100.000 habitantes. El pico máximo de incidencia llegó el 27 de julio, cuando la cifra ascendió hasta los 701,92 casos por 100.000 habitantes y el de fallecidos no sería hasta el 12 de agosto, tras notificarse 107 fallecidos en solo 24 horas.

Una quinta ola, eso sí, que podríamos dar por concluida este lunes. Tras varias semanas de lento descenso, la incidencia se ha situado en los 116,13 casos por 100.000 habitantes, situando a España en la franja de riesgo medio y la presión en las UCI es del 12,80 por ciento. Desde que dio inicio la quinta ola hasta que ha concluido, marcando como fecha de fin hoy, se han contagiado 1.146.574 personas y 4.674 han fallecido a causa del virus.

EFE/ Marcial Guillén





¿Qué hay de la primera ola?

Para elaborar esta noticia hemos optado por descartar la primera ola de la pandemia, ya que ha sido la más mortífera y los datos con los que trabajó el Ministerio de Sanidad tampoco son representativos al cien por cien. Recordamos que el número de contagios era muy bajo, debido a la falta de pruebas y test diagnósticos, mientras que el de fallecidos fue muy alto debido a la falta de preparación de los hospitales para asumir una pandemia de estas características.

Sí podemos señalar que el 30 de marzo del año 2020 fue el pico máximo de fallecidos durnte la primera ola, tras notificarse 913 fallecidos en un solo día. En cualquier caso, como decimos, los datos de contagios no son representativos y debido a la novedad del virus, tampoco había datos de incidencia ni tampoco de presión hospitalaria.