El fin del estado de alarma anima a las agencias de viajes: "La gente ya está planificando sus vacaciones"

Este sábado decae finalmente el estado de alarma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el pasado 25 de octubre ante el crecimiento de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España. Tras más de siete meses bajo las restricciones a la movilidad, los cierres perimetrales, el toque de queda y las estrictas medidas de aforos, nuestro país afronta con temor y un vacío legal el fin del decreto de estado de alarma. Las comunidades recurren a los jueces para poder implementar medidas más duras, con el único objetivo de evitar una quinta ola con consecuencias terribles. En cualquier caso, el avance de la campaña de vacunación, junto a las apelaciones de la responsabilidad individual de los ciudadanos, ha animado a muchos españoles a reservar sus vacaciones de verano.

El turismo y la hostelería celebran con esperanza el fin del estado de alarma, especialmente las agencias de viajes, que tras 400 días de parón y una disminución de su actividad de casi el 80 por ciento, han visto cómo en las últimas semanas se ha incrementado el número de reservas para viajar.

De hecho, el pasado jueves, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, animó a los españoles a viajar dentro de nuestro país, eso sí, con todas las precauciones posibles, con el objetivo de dar un empujón al turismo nacional tras la pandemia de coronavirus. Por su parte, en un comunicado difundido el jueves, la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) hizo un llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos para poder recuperar la movilidad desde el fin del estado de alarma.

EFE/ Morell





En este sentido, también trasladaron su satisfacción con el ritmo actual de vacunación. Por ello, han celebrado que una vez terminado el estado de alarma, los ciudadanos puedan volver a viajar pero piden a la población que lo haga con responsabilidad individual y han pedido que cuenten con la red de agencias de viajes españolas para poder planificar sus próximas vacaciones.

"Las reservas van creciendo"

En COPE.es hemos hablado con José Blanca, director de una de las sucursales de Nautalia en la ciudad de Madrid, quien nos ha confirmado que, efectivamente, se ha notado un incremento de peticiones por parte del público para viajar una vez haya decaído el estado de alarma. Además, ha añadido que han sido muchos quienes han llamado pidiendo información. "Las reservas se van haciendo poco a poco, pero al menos la gente ya se está moviendo y está planificado sus próximas vacaciones", ha puntualizado.

José Blanca ha señalado que, en su caso, la mayor parte de los viajes se están planificando para los próximos días, desde el fin del estado de alarma, pero también están recibiendo muchas peticiones "para los meses de junio y julio". En este sentido, también ha habido quienes están organizando las vacaciones para septiembre e incluso octubre, "pero la mayor parte es mayo, junio y la primera quincena de julio", ha puntualizado.

Hemos querido saber cuáles son los destinos favoritos de los españoles para viajar, siguiendo en la línea del llamamiento de la secretaria de Estado de Sanidad, quien pidió a los ciudadanos viajar dentro de nuestro país. No obstante, "por circunstancias de este país tan curiosas", José Blanca ha señalado que no todos los puntos de España están disponibles para poder reservar las vacaciones. "Si me piden viajar a Guadalajara o Cuenca les digo que no pueden ir por el confinamiento perimetral pero sí pueden ir al Caribe", ha lamentado. José ha asegurado, también, que se ha incrementado mucho la reserva de cruceros.

EFE/Ramón de la Rocha





"Cosas curiosas, pero real", ha añadido. Por ello, ha admitido que la mayor parte de los viajes que se están vendiendo ahora son al Caribe. No obstante, Blanca ha señalado que "con el comienzo de otras programaciones para personas mayores y jóvenes", esperan que se puedan ampliar y mover también "las cosas peninsulares, así como las Islas Canarias y Baleares".