La fiabilidad de los tests de autodiagnóstico a debate: aparecen las primeras dudas entre los expertos

La luz verde europea a los test de autodiagnóstico y su llegada a las farmacias españolas hace que por primera vez nos podamos hacer una prueba de COVID en casa. Solo se venden con receta médica cuestan unos 30 euros y en unos pocos minutos con un kit similar al del embarazo y con una gota de sangre puedes saber si has estado en contacto o no con el virus.

Parece fácil y hacerse la prueba realmente lo es, pero no es oro todo lo que reluce y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC) ha llegado a solicitar que no se autorice la venta de estas pruebas serológicas.

Sin ir tan lejos los expertos consultados por COPE ven varios problemas en estas pruebas caseras y en general en el autodiagnóstico. Piden a quienes se la hagan de cara a las reuniones navideñas por ejemplo que no relajen las medidas de seguridad (mascarilla, distancia social, higiene de manos y ventilación) y que además limiten al máximo los encuentros sociales en los días previos a estas celebraciones familiares.

“Es importantísimo para saber como va la enfermedad y para tomar las medidas necesarias tener toda la información centralizada y también es un riesgo una posible mala interpretación de los resultados y el que la gente pueda pensar que con anticuerpos se puede relajar” nos explica Julio García jefe de Microbiología en el hospital madrileño de La Paz.

Y por ello aboga porque “siempre detrás de cada una de estas pruebas haya una prescripción facultativa y una supervisión del proceso para garantizar que la interpretación es la adecuada”.

¿Qué mide el test de autodiagnóstico de anticuerpos para la COVID 19?

Los test de autodiagnóstico de anticuerpos para la COVID-19 sirven para ver si una persona ha tenido contacto con el virus. Esta prueba permite detectar la presencia de anticuerpos ante el SARS–CoV-2, o lo que es lo mismo si tu organismo ha reaccionado o no frente al coronavirus. Sirve para obtener esta información, pero no es útil si sospechas que te has infectado ni te blinda completamente, ya que aún no hay consenso sobre cuánto dura la protección de esos anticuerpos.

“Estas pruebas determinan si se ha pasado la enfermedad recientemente y dependiendo del tipo de anticuerpo que detectan pueden indicar que se está pasando la enfermedad en este momento. Si esto ocurre o si crees que puedes estar contagiado debes confirmarlo con una prueba PCR ó un test de antígenos que detectan el virus y son las únicas fiables para diagnosticar el contagio” señala Ana López Casero portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Tanto la PCR como el test rápido de antígenos son pruebas de diagnóstico que, de momento, solo se hacen en hospitales, centros de salud o en espacios públicos en las zonas con alto número de positivos.

¿Cómo funcionan los test que venden las farmacias?

Deben ser recetados por un médico, se compran en las farmacias y lo que tienes es un kit similar a un test de embarazo, una especie de grapadora para pincharte y una solución reactiva. Basta una gota de sangre y otra de reactivo y en unos minutos, diez aproximadamente, pero depende del fabricante obtienes el resultado. No es necesario acudir por tanto a ningún laboratorio, pero sí comunicar el resultado al médico que te ha recetado la prueba quien a su vez lo transmitirá a Salud Pública para poder así tener un control de los casos.

“Los resultados siempre deben comunicarse al facultativo y además con toda esa información y otros datos complementarios que el propio médico pedirá al paciente es cuando se puede hacer un adecuado diagnóstico control y seguimiento de cada caso” asegura López Casero.

¿Qué detectan exactamente los test de autodiagnóstico de anticuerpos?

Detectan la aparición de dos tipos de anticuerpos IgG e IgM. En el caso de que el paciente haya tenido un contacto con alguna persona infectada, los anticuerpos IgM son los primeros anticuerpos que aparecen, entre los 7 y 10 días de dicho contacto y los anticuerpos IgG aparecen entre los 10 y 15 días. En casos asintomáticos con IgM positiva puede tratarse de un falso positivo de IgM, ya que estos test son muy sensibles, pero menos específicos que otros test que usan técnicas como ELISA o CLIA y que se procesan en laboratorios.

¿Son definitivos o pueden aparecer falsos positivos o negativos en los test de autodiagnóstico de anticuerpos?

Se pueden producir la aparición de falsos positivos, ya que son pruebas muy sensibles, o falsos negativos en el caso de que la cantidad de muestra no sea la adecuada. El segundo caso es más peligroso porque si la persona estuviese infectada podría contagiar. “Pueden generar una falsa seguridad que puede ser contraproducente” subraya García.

Y es que incluso en el mejor de los casos que es tener anticuerpos subraya “lo que medimos nosotros con estas serologías es un marcador de que has pasado la infección, pero en absoluto indican el grado de protección. Tampoco lo define el número de anticuerpos como piensa la gente. Aún no hay un consenso internacional sobre lo que significa esa numeración que se obtiene con las IgG's que además varía en función del fabricante de la prueba”.

Guía rápida de COPE para saber que prueba es la mejor en cada caso

Con o sin síntomas quieres saber si ahora mismo tienes el virus. - Una PCR es el test que te debes hacer. Es la prueba más fiable que existe, incluso sin síntomas, pero resultan logísticamente más complicada y también la más lenta.

Con síntomas quieres saber si ahora mismo tienes el virus. - Lo recomendable es bien una PCR o bien un test rápido de antígenos que son más rápidos y baratos que las PCR, pero no se ha demostrado su eficacia si la persona no tiene signos del virus. Eres asintomático quieres saber si tienes anticuerpos frente al virus puedes hacerte un test serológico de sangre de laboratorio o de autodiagnóstico.

Otros test en camino

De momento en farmacias solo se venden los test de anticuerpos, pero han pedido también efectuar los test de antígenos. Muchos equipos de investigación trabajan en este momento en otro tipo de pruebas rápidas de tipo PCR -con saliva o mediante una muestra únicamente de nariz- que simplificarían mucho el proceso haciendo posible extender su uso además de multiplicar las posibilidades de diagnóstico.