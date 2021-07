Fernando, en situación de pobreza desde 2020: ''No me lo creo, me he encontrado con la puerta cerrada''

La población en situación de pobreza volvió a crecer en 2020 tras varios años donde la situación iba corrigiéndose poco a poco. La pandemia y sus efectos han generado que vivamos una crisis que no veíamos desde el año 2008. A lo largo del año pasado, más de un millón de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza, el 80% de ellas en situación de pobreza severa.

''Yo me he llevado un palo que no me lo creo. He ido a todos los sitios y me he encontrado con la puerta cerrada. Lo que he visto yo creía que jamás lo iba a ver'', explica Fernando. En su caso la pandemia le impidió tener un techo. Lleva en la calle desde hace un año y cada día asiste a un comedor social, con la esperanza de que su situación mejore.

Como él hay miles de personas más. Historias truncadas por una pandemia que ha provocado que personas como Julio Manuel perdieran su empleo. Llegó a nuestro país procedente de República Dominicana hace más de diez años. Ahora, nos cuenta desde una cola del hambre que su intención es la de conseguir un trabajo pronto: ''Está un poco complicada la situación aunque creo que ya se está reanimando un poco. Tengo fe en que sí''.

Casos como los de Fernando o Julio Manuel se han repetido por miles en los meses más duros de la pandemia, periodo en el que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social subió en más de un punto, situándose en un 26%, dato más elevado desde 2017 según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Trabajar no garantiza eludir la vulnerabilidad

La encuesta del INE muestra que durante el último año ha crecido también el porcentaje de personas que les cuesta llegar a final de mes, situándose ya en un 10% del total de personas, dos puntos más si lo comparamos a 2019.

La realidad es que conseguir trabajo no garantiza salir del riesgo de pobreza, ya que el 15% de las personas ocupadas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión.