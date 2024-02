Feliciano López y Sandra Gago, padres de su segundo hijo

MADRID, 17 (CHANCE)

¡Felicidad máxima! Feliciano López y Sandra Gago ya han dado la bienvenida a su segundo hijo, Marco, tal y como ha publicado la revista ¡HOLA! El nacimiento tuvo lugar este viernes, 16 de febrero, y tanto la mamá como el recién nacido se encuentran bien.

A finales del mes de enero, la pareja sorprendía por redes sociales desvelando el nombre del nuevo bebé que esperan. Hay que recordar que su primer hijo, que llegó al mundo el 4 de enero de 2023, lleva el nombre de Darío que fue elegido por la mamá.

"Me encuentro muy bien. Está siendo un embarazo totalmente diferente al anterior, que me quedé embarazada en pleno Covid. Confinados, salíamos de casa lo que nos dejabna, no había trabajo, tampoco viajábamos... y no tenía un chiquitín que no paraba" nos contaba hace unos meses cuando le preguntábamos cómo llevaba el embarazo.

Además, nos confesaba que el mayor cambio que ha notado es que ahora no para por 'culpa' del pequeño Darío, de dos años y medio: "Es un ratón que no para quieto, sigue demandando muchísimo, quiere estar todo el rato pegado a nosotros y estoy más cansada" reconoce.

De esta manera, el matrimonio ha recibido con los brazos abiertos a su segundo hijo en común, con el que ya forman una familia de cuatro. Una felicidad inmensa de la que todavía no han compartido nada en rede sociales, tal y como nos tienen acostumbrados.