¿Favorece la distribución del calendario escolar español el aprendizaje de alumnos?

Los 8 millones de alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y el millón y medio de universitarios vuelven hoy a clase tras el parón de más de dos semanas por las vacaciones de Navidad. Según los pedagogos, los estudiantes necesitan entre 10 y 15 días para recuperar el ritmo académicos tras el parón navideño, excepto los universitarios que llegan extenuados tras la paliza para afrontar los exámenes del primer cuatrimestre.

Nos hemos acercado al Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopdagogos para conocer su opinión sobre el calendario escolar de nuestro país. Allí encontramos a Enrique Castillejo, su presidente.

Sin meternos a conjugar el verbo “conciliar” , todo un desafío cada vez que echamos un vistazo a las vacaciones escolares de nuestros hijos, le preguntamos si cuando vuelven a las aulas llegan con ese descanso buscado y firmes en la tarea de aprender y formarse. “Tardaremos 15 días en recuperar una marcha académica normalizada. Quizá son demasiados, o quizá estamos entendiendo mal el mundo académico”.

Concha, que es profesora de secundaria nos lo corrobora. Hoy ha recibido a sus alumnos en clase “con pocas ganas, les cuesta un poquito la vuelta, porque han desconectado en vacaciones, y han hecho bien, así que esta semana es de repasar contenidos porque se olvidan de ellos”.

Deshabituación y trimestres agotadores

Y no hay edad ni nivel, explica el pedagogo. “El comportamiento de deshabituación es prácticamente igual en todas las edades. Otra cosa es la respuesta inmediata que se tiene al primer o segundo día. El edades infantiles, es posible que los lloros y las rabietas se produzcan con más frecuencia que antes de las vacaciones. Y en los más mayores, la desazón, las pocas ganas, la vagueza intelectual y física que se reproduzca con más frecuencia, pero al final es una respuesta al mismo hecho”.

En España no favorece demasiado la distribución del calendario escolar al aprendizaje del alumno. Y no solo por la duración y distribución de las vacaciones, es más bien, según Castillejo “porque tenemos periodos académicos demasiado largos e intensos y parones muy largo. Alargamos el periodo entre evaluaciones y hay numerosos estudios que demuestran que la segunda evaluación suele ser peor que la tercera, porque es muy larga y no hay vacaciones, y los estudiantes llegan mucho más cansados”. En otros países del entorno europeo “consideraron ya hace muchos años interponer pequeños descansos en periodos menos extensos, colo lo cual, estimulan que el estudiante regrese a las aulas con mayor fortaleza y menos fatiga”.

La solución europea

Enrique Castillejo tiene claro que habría que apostar por hacer una reflexión sobre si alargamos en exceso en días lectivos los trimestres y apostar por el sistema francés o por el italiano “Las vacaciones escolares en España-afirma- son un disparate, más que largas. Es disparatado pensar que a un estudiante podemos permitirle estas dos meses y medio auténticamente parado y empezar de nuevo. Esperar que un alumno en septiembre recupere la marcha normal sin pérdida importante de contenido y competencias es absurdo y además sabemos que no es así”. Y nos pone un ejemplo. “Si comparamos el curriculum de matemáticas entre quinto de primaria y cuarto de la ESO, se dará cuenta que no es tan diferente y repetimos contenidos porque la pérdida de aprendizaje en el alumnado español es enorme y una de las causas es que tenemos unos parones estivales que son un verdadero disparate”.

Concha también ajustaría el calendario escolar, en su caso cree “que se podrían afinar algunas fechas como en el inicio del curso donde todas las comunidades empezáramos a la vez o en la entrega de notas porque a veces son muy ajustados a las vacaciones y en las semanas previas muchos alumnos dejan de asistir a clase”.