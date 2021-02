De la fama a la miseria: así subsiste un reconocido actor de 'Hospital Central'

Josep Linuesa tuvo un momento estelar en su carrera como intérprete, formando parte de series como 'Hospital Central' y 'Amar es para Siempre'. En el cine , ha sido dirigido por Vicente Aranda o Mario Camús, mientras que en el teatro ha sido autor y director de 'Rick y Edu' y 'Cada día estoy mejor'.

Ahora, por desgracia, su situación económica es crítica. Tal es su circunstancia, que se ha visto obligado a pedir ayuda a través de redes sociales.

"Amigos tengo 54, soy actor y desde hace más de un año no tengo trabajo. La última me llevó a México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas. Se me ocurrió abrir un canal de Youtube y grabar las calles de México. Necesito 1.000 suscriptores para poder recibir alguna cosa. Llevo 71", decía desesperado a través de su perfil oficial de Twitter. Con este nuevo proyecto trata de remontar su vida en una etapa para nada sencilla.

Amics en tinc 54, soc actor i fa mes d’un any que no tinc feina. L’última em va portar a Mèxic i aquí estic, sense ingressos ni ajuts. S’em va acudir obrir un canal a Youtube i filmar els carrers de Mèxic, necessito 1000 subscriptors per poder rebre alguna cosa. Em porto 71 — Josep Linuesa (@JosepLinuesa) February 6, 2021

Así llamaba a sus seguidores a apoyarle: "Sé que es una locura y muy difícil de conseguir, pero lo tengo que intentar. Alguna cosa tengo que hacer para seguir adelante. ¿Me ayudáis suscribiéndoos? El canal se llama 'Walkingstreetsfilms'. ¡O hazme un retuit por si a alguien le apetece ayudarme! ¡Gracias!".

El catalán recibió el apoyo necesario pues ya cuenta con más de 32.000 suscriptores en Youtube y ha agradecido la celeridad de las personas que han decidido apostar por su talento: "No puedo agradeceros uno a uno vuestra ayuda, no estaba preparado para recibir tanta pollo. Ahora a trabajar, ¡Ahora sí que sí!.

LA ADAPTACIÓN COMO FORMA DE SALIR ADELANTE

Una historia que demuestra que, ante los obstáculos que pone la vida por delante, la única opción es adaptarse. Su falta de proyectos le ha hecho buscar otras alternativas pues la llegada de la pandemia hacía que su vida en México se hiciera insostenible.

Ahora, en su canal, Linuesa recorre a pie por las calles más transitadas de México. Sus vídeos son pequeños documentales con encanto que necesitaban de este empujón de 'followers' para obtener el dinero suficiente para seguir adelante.