Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años, protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años. En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

Eusebio Poncela.Josefina Blanco / Europa Press08/6/2009

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar, ha fallecido a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series 'Los gozos y las sombras', 'Las aventuras de Pepe Carvalho' o 'Águila roja' y obras de teatro como 'Esto no es La casa de Bernarda Alba' o 'El beso de la mujer araña'.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado 'por maricón, por pobre, por artista, por yonqui'. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas. 

