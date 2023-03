Expertos en enseñanza rechazan la reforma de formación de docentes

Las asociaciones de didácticas de lengua y literatura, matemáticas, expresión plástica, ciencias experimentales y sociales, rechazan el proyecto de orden para la reforma de la formación de los docentes de Infantil y Primaria y reclaman un modelo con formación sólida en estas áreas curriculares.

En un comunicado, las Asociaciones de Didácticas urgen a "consensuar modelos de maestros que sean capaces de formar a una ciudadanía con competencias matemáticas, artísticas, lingüisticas, literarias, sociales y científicas que promuevan el espíritu critico y los valores democráticos".

Según las asociaciones, uno de los pilares de la formación inicial del profesorado es el currículo que debe impartir, y destacan que la Lomloe fija en un 64 % del horario lectivo de conocimiento del medio, educación plástica y visual, lengua castellana y literatura y matemáticas, pero en el actual proyecto de formación inicial solo se destinaría un 12,5% para aprender a enseñarlas.

La pasada semana, el secretario general de universidades, José Manuel Pingarrón, aseguró a EFE que su departamento no seguirá adelante con su propuesta de reforma de los planes de estudios del profesorado de Educación Primaria si no se alcanza "un mínimo consenso".

"Visto el revuelo que hay, desde luego esto se queda en 'stand by'", subrayó el número dos de Universidades en alusión a las críticas de sociedades científicas y profesores de distintas disciplinas por entender que la formación prevista en esos nuevos planes de estudio eran insuficientes en áreas curriculares clave.

Además, recordó que se trata de una orden ministerial que aún se encuentra en consulta pública y, por tanto, aún no es definitiva, mientras destacaba que su ministerio no es el que hace los planes de estudio sino las universidades: "nosotros no somos expertos sobre cuántas horas de matemáticas o ciencias sociales" deben impartirse.

Detalló que la propuesta de modificación ha partido de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Educación por lo que consideraba que tenía el suficiente consenso".