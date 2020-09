Eva González responde alto y claro a las indiscreciones de Karelys Rodríguez sobre Cayetano

Las palabras que ha pronunciado Karelys Rodríguez en 'Viva la vida' este fin de semana han generado muchas reacciones en las redes sociales y también en televisión. Rodríguez confirmó que mantuvo una relación con Cayetano Rivera hace unos años, algo que viene a confirmar unas fotografías que salieron hace unos meses en las principales cabeceras del corazón y que confirmarían la crisis que algunos han apuntado durante estos años.

“Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido unos seis años de relación”, ha explicado Karelys Rodríguez como estreno de la nueva temporada de 'Viva la vida' con Emma García a la cabeza.

Muchos hablan, muchos medios se hacen eco, y nuestra colaboradora responde a todos �� #VivaLaVida330https://t.co/zXgQki8KFi — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 6, 2020

“Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima al estar con una persona en unas circunstancias así”, reveló la abogada en riguroso directo. Una sinceridad que nada tiene que ver con lo que decía en enero, cuando afirmaba que su relación con Cayetano Rivera era una simple amistad: "Somos amigos. En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva”.

Eva González se defiende

Las palabras más esperadas este domingo han sido las reacciones que Cayetano y Eva González, algo que no es habitual si nos remetimos a cómo han abordado las últimas informaciones en las que han sido protagonistas. Por eso, cualquier información o declaración que le pudieran sacar a alguno de los dos tenía más trascendencia que nunca.

Esto es lo que ha conseguido Luis Rollán en el programa de 'Viva la vida'. Rollán, uno de los colaboradores del programa de Emma García, mantiene una buena relación con la presentadora y la modelo, tal y como ha explicado este domingo. Esto es lo que ha provocado que pudiese mensajearse con ella.

González ha explicado lo siguiente: "Jamás he entrado en este tipo de cosas ni lo haré. No he visto nada y, como sabes que te entiendo, no voy a hacer ningún tipo de declaración". Una decisión que Rollán ha respetado y que ha querido defender. Eva González asistió a la boda de Luis Rollán, lo que da buena pista de la relación que ambos mantienen.

